Скоро в Бишкеке заработают фонтаны!

Сотрудники МП "Тазалык" готовятся к запуску столичных фонтанов, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас проводятся работы по очистке фонтанных комплексов от накипи, замене насадок и старых кабелей от осветительных приборов, проверяют и готовят к запуску насосы, электродвигатели и задвижки. Всего на балансе предприятия находятся 16 фонтанных комплексов.

24 сотрудника предприятия ведут работы на фонтанах возле Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова, аллее Молодёжи, комплексах "Солнечные рыбки" и "Аска-Таш", а также площади Ала-Тоо.

Отмечается, что ремонтные работы фонтанных комплексов проводились всю зиму. Были проведены ремонтные работы электродвигателей, задвижек, насосов и водопроводных труб. Точная дата запуска пока неизвестна, всё будет зависеть от погоды. Если будет тепло, то фонтаны будут запущены в конце апреля.