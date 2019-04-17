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Скоро в Бишкеке заработают фонтаны!

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- ВБ
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Сотрудники МП "Тазалык" готовятся к запуску столичных фонтанов, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас проводятся работы по очистке фонтанных комплексов от накипи, замене насадок и старых кабелей от осветительных приборов, проверяют и готовят к запуску насосы, электродвигатели и задвижки. Всего на балансе предприятия находятся 16 фонтанных комплексов.

24 сотрудника предприятия ведут работы на фонтанах возле Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова, аллее Молодёжи, комплексах "Солнечные рыбки" и "Аска-Таш", а также площади Ала-Тоо.

Отмечается, что ремонтные работы фонтанных комплексов проводились всю зиму. Были проведены ремонтные работы электродвигателей, задвижек, насосов и водопроводных труб. Точная дата запуска пока неизвестна, всё будет зависеть от погоды. Если будет тепло, то фонтаны будут запущены в конце апреля.


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URL: https://www.vb.kg/377916
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, площадь Ала-Тоо, филармония, фонтаны
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