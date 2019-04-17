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Несмешной Тазабек Икрамов и его необразовательные инициативы

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- Оксана Гут
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Сегодня, 17 апреля, Жогорку Кенеш заслушал отчет Генерального прокурора КР за 2018 год. Свой вопрос главе надзорного органа задал депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Тазабек Икрамов. Он, к слову "Отличник образования", упрекнул Откурбека Джамшитова в том, что ведомство не реагирует на поручения депутатов о возвращении из частной собственности земель для строительства на них детских садов, школ и стадионов.

В частности, вспомнил нардеп о существовавшем до 1990 года стадионе "Инструментальщик", на месте которого сегодня расположился ТРЦ "Азия Молл"(принадлежащий родственнику Омурбека Бабанова).

- Скажите, как это на месте стадиона оказался торговый центр "Азия Молл"? В то время как мы ищем теперь земли для строительства стадионов, школ, – возмутился парламентарий.

На что глава Генпрокуратуры сообщил, что земельный участок был приватизирован, и Верховный суд оставил это решение в силе… Давно. Почему только сейчас Икрамов поднял эту тему, непонятно.

Отметим, что Тазабек Икрамов часто выступает с "интересными" инициативами, а после, когда общественность начинает его критиковать, говорит, что его слова не так поняли.

Так было с его предложением едва ли не уровнять заработные платы всех госслужащих, сократив оклады тем, кто получает, по его мнению, слишком много.

При этом парламентарий, известный тем, что "неузнаваем народом из-за отсутствия на его машине KG-номеров" уверяет, что выступает всегда в интересах этого самого народа.

Другого мнения депутат от СДПК Евгения Строкова, которая накануне, в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, культуре и здравоохранению назвала его "Отличником образования без образования".

Строкова обвинила Икрамова в том, что он "участвует в работе комитета только ради личных интересов". Икрамов в долгу не остался, и обвинил в том же самом саму Строкову. Та еще вышла перепалка...

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов получил звание "Отличник образования КР" в прошлом году решением Министерства образования и науки. Юрист Кайрат Осмоналиев, являющийся сейчас советником главы МОиН, обратился с письмом в Совет безопасности КР, назвав такое награждение незаконным. Для справки, Икрамов в 1998 году работал преподавателем физкультуры в филиале Кыргызский государственный институт физический культуры и спорта Джалал-Абадской области.

P.S. На сайте kenesh.kg в резюме депутата Тазабека Икрамова ошибок непростительно много для "отличника образования". И, кстати, в списке его законодательных инициатив нет ни одной, которая бы касалась образования. И это уже даже не смешно...


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URL: https://www.vb.kg/377921
Теги:
Генеральная прокуратура, Министерство образования, земельный участок, образование, спорт, Тазабек Икрамов, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Откурбек Джамшитов, Омурбек Бабанов, Строкова Евгения
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