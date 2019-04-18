Смогут ли наказать виновных в побеге Батукаева?

Операцией по вывозу из Кыргызстана криминального авторитета Азиза Батукаева руководил узбекистанец Равшан Мухиддинов. По данным источников редакции "Озодлик" (радио "Свобода" в Узбекистане), после "успешной" миccии он, якобы, стал одним из членов организованной преступной группировки "Братский круг". Правда это только предположение журналистов. Само же издание признается, что подтверждений этому они не нашли.

Свое расследование СМИ опубликовало со ссылкой на узбекского полковника, проработавшего много лет в правоохранительных органах, и в 2018 году ушедшего в отставку. Издание ссылается еще на двух анонимных источников.

По сведениям полковника, вечером 9 апреля 2013 года на борту частного самолета "Challenger 300" вместе с Азизом Батукаевым и его семьей, из аэропорта "Манас" вылетел еще один человек – гражданин Турции Мухидин оглы Рузен, который чуть ранее на этом же самолете прилетел в Бишкек.

На самом деле, этим турецким гражданином был уроженец Ташкента Равшан Мухиддинов, утверждает источник.

В поддержку своих слов полковник предоставил документ, подтверждающий, что среди пассажиров VIP-зала в аэропорту "Манас" находился Равшан Мухиддинов, а также фотографию, на которой запечатлено, как Мухиддинов покидает VIP-зал аэропорта вместе с Азизом Батукаевым.

Отметим, публикация расследования в узбекском СМИ совпала с известием, что в Кыргызстане возобновлено уголовное дело по побегу из страны Азиза Батукаева. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов. По его словам, следствие работает над этим делом уже несколько месяцев - с января 2019 года.

Депутат ЖК Зарылбек Рысалиев, который входил в круг подозреваемых чиновников, причастных к побегу Батукаева, неоднократно просил прокуратуру возобновить расследование, и теперь проявил немедленную готовность сотрудничать со следствием. В 2013 году именно он руководил Госслужбой исполнения наказаний, которая обратилась в суд с просьбой выпустить Батукаева на свободу.

Впрочем, не он один связан с побегом Батукаева – генеральный прокурор Аида Салянова, представители МВД, медики и другие лица так или иначе оказались замешаны в этой истории. Однако следствие не смогло установить истинных зачинщиков и пособников во власти криминального авторитета.

Напомним, в 2013 году медицинская экспертиза дала заключение о тяжелой болезни Азиза Батукаева. ГСИН обратилась в суд с просьбой освободить криминального авторитета, так как жить ему, якобы, оставались считанные дни. По решению Городского суда Нарына 8 апреля Азиз Батукаев вышел на свободу, а уже на следующий день сбежал из страны. Сейчас, по многочисленным данным свидетелей, он до сих пор жив, прекрасно себя чувствует и живет в Чечне. В 2014 году Нарынский горсуд отменил свое же решение, и Батукаев был объявлен в розыск.

Кто такой Равшан Мухиддинов?

Издание "Озодлик" собрало несколько фактов, о Равшане Мухиддинве.

Равшан Мухиддинов, родился в 1989 году в Ташкенте, является племянником известного узбекского предпринимателя Гафура Рахимова;

Из-за светлых волос среди друзей получил прозвище Равшан Золотой;

В 2007 году, будучи в возрасте 18 лет, Равшан Мухиддинов был обвинен по 242-й статье ("Создание или руководство преступным сообществом") и объявлен в розыск;

В сентябре 2009 года объявленный в розыск через Интерпол Равшан Мухиддинов был задержан в стамбульском аэропорту имени Ататюрка;

Три года после ареста содержался в стамбульской тюрьме, находящейся в районе Малтепе. Был освобожден после того, как обвинения узбекских правоохранительных органов не нашли своего подтверждения;

В октябре 2013 году был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах;

До декабря 2013 года содержался в дубайской тюрьме "Аль-Авир". Был освобожден после того, как обвинения узбекской стороны не подтвердились.

В июне 2013 года, по неподтвержденным данным Равшан Мухиддинов был принят в группировку "Братский круг".

Считается, что группировка "Братский круг", куда после успешной операции приняли Равшана Мухиддинова состоит в основном из выходцев стран бывшего СССР, действует в Европе, США и Латинской Америке. Объединение это получило популярность в конце 20 века благодаря многочисленным статьям в СМИ. Власти США и реже Европы хотя прямо и не подтверждали существование этой организации, но поддерживали представление о работе обширной и хорошо структурированной организации, так называемой "русской мафии".

Интересно, что в России и в странах СНГ об этой организации почти ничего не знают. Хотя, есть версия, что все дело в лингвистических тонкостях. Американцы не знали как перевести на английский язык жаргонизм "братва" и придумали близкое по значение и звучное словосочетание "братский круг".