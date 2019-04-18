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На территории Ботанического сада будет построен базар?

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- ВБ
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Добрый день. Меня интересует вопрос, как на территории Ботанического сада по улице "7 апреля" могли дать разрешение на строительство базара? На данный момент уже активно распространяют буклеты и приглашают к сотрудничеству.

Но ведь без разрешения Академии наук никто не имеет право на данную землю! Тем более, в питомнике и закрытой зоне. Теперь со всех базаров туда будут стекаться люди, хотят открыть зелёный базар. Но это же не должно быть на заповедной зоне!

Народную новость прислал Qwer


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URL: https://www.vb.kg/377923
Теги:
мэрия, Академия наук, нарушения, рынок, Бишкек, Ботанический сад
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Комментарии
312
18.04.2019, 12:57

Базаркомы правят балом.

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базаровед
18.04.2019, 12:59

Лучшее место для базара это здание и территория ЖК

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