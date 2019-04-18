На территории Ботанического сада будет построен базар?

Добрый день. Меня интересует вопрос, как на территории Ботанического сада по улице "7 апреля" могли дать разрешение на строительство базара? На данный момент уже активно распространяют буклеты и приглашают к сотрудничеству.

Но ведь без разрешения Академии наук никто не имеет право на данную землю! Тем более, в питомнике и закрытой зоне. Теперь со всех базаров туда будут стекаться люди, хотят открыть зелёный базар. Но это же не должно быть на заповедной зоне!

Народную новость прислал Qwer