Почти 15 тысяч налогоплательщиков приобрели патент онлайн

За период работы новой услуги ГНС (с октября 2018 года по 10 апреля 2019 года) 14 тысяч 945 налогоплательщиков приобрели патент на осуществление экономической деятельности в электронном виде через сайт налоговой службы.

Напомним, Государственная налоговая служба начала выдавать патент в электронном виде через сайт ведомства на территории всей республики с 1 октября 2018 года.

Электронный патент можно получить двумя способами: посредством электронного сервиса "Кабинет налогоплательщика" ГНС – www.salyk.kg и через eID-карту (паспорт нового образца с 2017 года).

Приобретение Электронного патента через интернет упростило процедуру налогового администрирования, создало благоприятные условия для налогоплательщиков, в том числе сократив непосредственный контакт между налоговиками и налогоплательщиками, что снижает риск коррупции.

Налогоплательщикам не приходится идти каждый раз в налоговый орган, так как патент можно приобрести в любое время суток через интернет, не выходя из офиса (точки торговли и услуг) или дома. А заплатить за патент можно через терминалы, банкоматы или иные устройства, составляющие техническую инфраструктуру по приему и обслуживанию банковских платежных карт.

В настоящее время к данному шлюзу подключены ряд банков ("Демир банк", "Кыргызкоммерц банк" и " РСК Банк"), где через карточки "Viza" и "Master Card" данных банков можно безналичным способом посредством интернет-эквайринга оплатить за электронный патент, в том числе посредством мобильного кошелька "Элсом".

Также предусмотрены наличные оплаты через платежные терминалы Оптима банка, РСК Банка, Айыл банка, QUICKPAY, MEGACOM, ASISNUR, Terempay и через кассы РСК Банка и Айыл банка.

Ведутся работы по подключению других коммерческих банков и платежных терминалов к шлюзу по приему платежей за электронный патент.