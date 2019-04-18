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Почти 15 тысяч налогоплательщиков приобрели патент онлайн

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- ВБ
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За период работы новой услуги ГНС (с октября 2018 года по 10 апреля 2019 года) 14 тысяч 945 налогоплательщиков приобрели патент на осуществление экономической деятельности в электронном виде через сайт налоговой службы.

Напомним, Государственная налоговая служба начала выдавать патент в электронном виде через сайт ведомства на территории всей республики с 1 октября 2018 года.

Электронный патент можно получить двумя способами: посредством электронного сервиса "Кабинет налогоплательщика" ГНС – www.salyk.kg и через eID-карту (паспорт нового образца с 2017 года).

Приобретение Электронного патента через интернет упростило процедуру налогового администрирования, создало благоприятные условия для налогоплательщиков, в том числе сократив непосредственный контакт между налоговиками и налогоплательщиками, что снижает риск коррупции.

Налогоплательщикам не приходится идти каждый раз в налоговый орган, так как патент можно приобрести в любое время суток через интернет, не выходя из офиса (точки торговли и услуг) или дома. А заплатить за патент можно через терминалы, банкоматы или иные устройства, составляющие техническую инфраструктуру по приему и обслуживанию банковских платежных карт.

В настоящее время к данному шлюзу подключены ряд банков ("Демир банк", "Кыргызкоммерц банк" и " РСК Банк"), где через карточки "Viza" и "Master Card" данных банков можно безналичным способом посредством интернет-эквайринга оплатить за электронный патент, в том числе посредством мобильного кошелька "Элсом".

Также предусмотрены наличные оплаты через платежные терминалы Оптима банка, РСК Банка, Айыл банка, QUICKPAY, MEGACOM, ASISNUR, Terempay и через кассы РСК Банка и Айыл банка.

Ведутся работы по подключению других коммерческих банков и платежных терминалов к шлюзу по приему платежей за электронный патент.


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URL: https://www.vb.kg/377925
Теги:
банковский сектор, Интернет, налоги, Кыргызстан, ГНС
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