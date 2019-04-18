За вымогательство 5000 долларов задержан подполковник МВД

15 апреля 2019 года АКС ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с СВР МВД КР задержан с поличным при получении денежных средств в размере 40 000 сомов заместитель начальника по оперативной работе ОВД Жайылского района Чуйской области подполковник милиции Ч.Б.

Установлено, что задержанный вымогал 5000 долларов США у инспектора ООБД ОВД Жайылского района за положительное решение по ранее зарегистрированным материалам в ЕРПП досудебного производства.

Досудебное производство зарегистрировано в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 326 (вымогательство взятки) УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.