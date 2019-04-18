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За вымогательство 5000 долларов задержан подполковник МВД

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- ВБ
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15 апреля 2019 года АКС ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с СВР МВД КР задержан с поличным при получении денежных средств в размере 40 000 сомов заместитель начальника по оперативной работе ОВД Жайылского района Чуйской области подполковник милиции Ч.Б.

Установлено, что задержанный вымогал 5000 долларов США у инспектора ООБД ОВД Жайылского района за положительное решение по ранее зарегистрированным материалам в ЕРПП досудебного производства.

Досудебное производство зарегистрировано в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 326 (вымогательство взятки) УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/377926
Теги:
вымогательство, задержание, Кыргызстан, ГКНБ, МВД, СИЗО
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Комментарии
Арсен
18.04.2019, 10:13

Менты могут хотя бы один день прожить без взяток ?

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Читатель
18.04.2019, 10:26

Это громкое ЧП! Нужно сразу же уволить начальника районного ОВД и освободить начальника ГУВД области. Также поступить, как поступили после убийства там Бурулай. Ну а руководство МВД должно сами уйти в отставку, если у них ещё есть совесть, честь и достоинство

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