Все сухо. Мэрия ответила горожанке, шокированной действиями "Водоканала"

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, по информации ПЭУ "Бишкекводоканал" 15 апреля 2019 года в 11:00 часов поступила заявка, по адресу "Городок Строителей" дом № 12, от домкома по поводу утечки холодной воды в кв. № 75.

В тот же день бригада ПЭУ "Бишкекводоканал" выехала на место и обследовала квартиру. В результате не было обнаружено течи. Также со слов домкома стало известно, что сосед этажом выше из квартиры № 78 ранее заменил вентиль перекрытия на горячую воду, вследствие чего произошла утечка горячей воды по халатности соседа с верхнего этажа. 17.04.2019 года при повторном обследовании кв. № 75 течь не обнаружена, стены и потолки сухие. Хозяйка квартиры № 75 претензий к ПЭУ "Бишкекводоканал" не имеет, о чем свидетельствует объяснительная, написанная собственноручно.

Напомним, ранее в "Народную новость" на сайте VB.KG пришло сообщение от жительницы Городка Строителей, что "протекает железный стояк в туалете".

"Вызвали специалистов из Горводоканала, посмотрели, сказали - ломайте кафель, потом снова вызывайте, будем менять. Наняла человека, сломали кафель, вызвали специалистов, приехали и сказали, что у них нет таких труб. Смогут заменить только за мой счет. Мы согласились, но теперь проблема найти эти трубы.

Возмущению нет предела. За что платим каждый месяц "Водоканалу" за так называемое техобслуживание? Неужели они не знают проблемы горожан и не могут решить вопрос об обеспечении необходимым материалом для проведения ремонтных работ, и почему ТСЖ должно заниматься поиском этих труб?

Звонила в "Горводоканал" и оперативную службу мэрии с просьбой помочь. Ответ убивает: трубы имеют свойство изнашиваться. Прошу именно в "Вечерке" в данной рубрике дать ответ, почему такое безобразие, и возместит ли "Горводоканал" расходы на приобретение этих труб!", - писала она.