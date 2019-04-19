Фальшивые паспорта КР в деле о взрыве в Киеве. Комментарий ГРС

Паспорта, которые нашли у подозреваемых во взрыве автомобиля в Киева, оказались поддельными. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГРС.

Фотографии документов были опубликованы на сайте Службы Безопасности Украины.

- ПИНы, которые написаны на фотографиях паспортов - это просто случайный набор цифр, в базе таких ПИНов не существует. А вот серия и серийные номера настоящие. Документы с такими данными были выданы гражданам КР с другими именами и фамилиями. Один из документов числится утерянным, - рассказали в ГРС.

Кроме того, в Кыргызстане нет граждан по имени Алексей Ломако и Руслан Кирик.

На брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак рассказал о задержании восьми человек, причастных к взрывам в Киеве. У двоих были найдены паспорта Кыргызской Республики.

На сайте СБУ опубликована видеозапись допроса, где один из подозреваемых Тимур Дзортов рассказывает, что паспорта КР ему вручили в Москве в ресторане Тадж-Махал.

- Фотография в паспорте моя. Но я не гражданин Кыргызстана. Я гражданин России, - говорит на камеру Дзортов.

Примечательно, что человек с именем Тимур Дзортов является известным человеком в Ингушетии. Он был личным охранником президента республики, а также работал заместителем руководителя администрации. Журналисты "Кавказ.Реалии" дозвонились Тимуру Дзортову. Он утверждает, что находится на работе и опровергает информацию о своем задержании.

Напомним, 4 апреля в Киеве взорвался автомобиль офицера СБУ. Пострадал один человек. Позже правоохранительные органы Украины выяснили, что именно он закладывал в машину взрывчатку. Однако, сработал детонатор, и он сам подорвался. Сейчас он находится в больнице и дает показания. Почти сразу украинские СМИ написали, что подрывник является гражданином Кыргызстана. МИД КР опроверг эту информацию.

Отметим, чиновники неоднократно заявляли, что паспорта Кыргызстана легко подделывают и используют в своих интересах различные силы.