Ногами по дасторкону. Операция "пакет" опозорила нескольких мужчин

В социальных сетях распространили видеозапись, на которой мужчины собирают в пакеты приготовленное для них угощение.

В порыве азарта молодые люди стараются как можно быстрее наполнить свой пакет, некоторые из них, не сдержав порыва забираются на дасторкон, чтобы урвать самые вкусные угощения. Пользователи социальных сетей осудили молодых людей. Многие из них соглашаются, что скорее всего запечатленное на видео мероприятие – это встреча друзей жениха в доме невесты во время свадьбы. Правда, зачем бегать по столу, полному еды, так никто вразумительно объяснить и не смог.

Авторы и герои ролика неизвестны.