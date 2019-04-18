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Ногами по дасторкону. Операция "пакет" опозорила нескольких мужчин

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- Екатерина Улитина
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В социальных сетях распространили видеозапись, на которой мужчины собирают в пакеты приготовленное для них угощение.

В порыве азарта молодые люди стараются как можно быстрее наполнить свой пакет, некоторые из них, не сдержав порыва забираются на дасторкон, чтобы урвать самые вкусные угощения. Пользователи социальных сетей осудили молодых людей. Многие из них соглашаются, что скорее всего запечатленное на видео мероприятие – это встреча друзей жениха в доме невесты во время свадьбы. Правда, зачем бегать по столу, полному еды, так никто вразумительно объяснить и не смог.

Авторы и герои ролика неизвестны.


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URL: https://www.vb.kg/377938
Теги:
Интернет, социальные сети, свадьба, культура, Кыргызстан, той
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Комментарии
Жэк
18.04.2019, 16:09

Этикетти билбесе дагы тарбияны билиш керек эле да дарсторкондун устун тепселеген эмне бул. Э башшына к*****м

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Жалоба модератору
Позор этим халявщикам
18.04.2019, 16:53

Ха-ха-ха , ржу не могу С голодного края наверное пришли эти мужики

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Жалоба модератору
Урри
18.04.2019, 16:58

Видно же что прикалываются

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Жалоба модератору
Билим
18.04.2019, 17:00

Постановка !

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Жалоба модератору
Ilya Ulyalya
18.04.2019, 17:28
Карма: +15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 10
Комментариев: 16

Мужчина должен быть мужчиной.

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