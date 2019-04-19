Диверсия и провокации. Кайрат Осмоналиев о деле ГРС

Арест трех чиновников из ГП "Инфоком" и ГРС по делу о нарушения при проведении тендера на изготовление бланков для биометрических Е-паспортов вызвал в обществе большой резонанс. Решением Первомайского райсуда Бишкека они были заключены в СИЗО ГКНБ на 2 месяца. Так как ранее Госкомитет национальной безопасности установил аффилированность отдельных должностных лиц ГРС с выигравшей тендер иностранной компанией. Сумму ущерба государству оценили в 253 млн 377 тысяч сомов.

Смущает то, что на защиту задержанных встали не только их родственники, друзья и коллеги, но "независимые" правозащитники страны, обвиняя в незаконных действиях самих чекистов. "Мы шокированы арестом руководства ГРС и "Инфокома" и оголтелым шельмованием их в СМИ… Несправедливые преследования самых выдающихся специалистов информационных технологий, отдающих свою жизнь служению государству, могут привести граждан к потере надежды. В настоящий период истории это напрямую угрожает становлению государственности…" - обратилась с заявлением к президенту страны правозащитница Рита Карасартова. Она призвала Сооронбая Жээнбекова срочно созвать Совет безопасности по вопросу цифровизации, а также приостановить полномочия председателя Госкомитета нацбезопасности Идриса Кадыркулова. Не остановившись на этом, Карасартова не без поддержки своих коллег начала "формировать базу следователей, прокуроров, которые своими действиями или бездействиями вредят развитию страны". Первым в этот список попал прокурор, ходатайствующий о мере пресечения задержанных сотрудников ГРС и ГП "Инфоком".

Неужели правоохранительные органы действительно превысили свои полномочия и нашли коррупцию там, где ее не было? Иначе как объяснить такое единодушие правозащитников. В беседе с VB.KG доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист КР Кайрат Осмоналиев поделился своим мнением насчет активизации заступников предполагаемых коррупционеров.

- Многие наши правозащитники ангажированы. На самом деле цифровизация, паспортизация на аресте нескольких руководителей на остановится. Сейчас речь идет о колоссальном ущербе в 253 млн сомов! Раз такие крупные деньги на кону, есть заинтересованные лица, те, кто участвовал в этом распиле, могут привлечь на свою защиту кого угодно. Ясно, что за этим распилом есть силы, которые начинают раскачивать эту лодку, и вышли на тех, кто готовы покричать. Я бы не стал присоединяться к лагерю этих правозащитников – кого вы защищаете? Заявлять, что из-за ареста будут проблемы, что задержаны великие специалисты - нет великих специалистов. Были бы, то обеспечили бы тендер в соотношении цена-качество. Почему эти правозащитники не думают о нашем обществе, о государстве? Неправильно необоснованно давить на правоохранительные органы. А это выглядит именно необоснованно и абсурдно. Складывается впечатление, что их каким-то образом промотивировали, - высказался Осмоналиев.

Государственная регистрационная служба КР уже выступила с разъяснениями относительно закупок бланков паспортов. Сообщается, что проведенный конкурс на поставку этих бланков признан не состоявшимся, договор с ЗАО "Гарсу Пасаулис" не заключен, из бюджета страны не произведены какие-либо выплаты компании, соответственно, экономический ущерб отсутствует. Значит ли это, что о сумме ущерба не может идти речи?

- Это не важно: контракт, покупка – дело техническое. Решение комиссии есть, подписи есть – с этого момента преступление считается завершенным с точки зрения уголовного права. Преступление имеет формальный состав. А наступили последствия или нет… Хорошо, что не наступили, - ответил юрист.

Сейчас также звучат тревожные сообщения, мол, сотрудники ГРС деморализованы и хотят массово увольняться. Как вы оцениваете эти заявления?

- А это уже называется "деструктивные действия, направленные на подрыв устойчивой работы важного госоргана". Сейчас нет этого состава, но раньше он назывался диверсией. Госорганы, особенно такой стратегически важный как Госрегистр, должны работать. Пусть защитники не мешают работе правоохранительных органов. Задержание произведено, цифры прозвучали, пусть разбираются, а потом уже могут быть осуждения и комментарии. Конечно, в первую очередь мне бы хотелось послушать обоснование по выбору победителя тендера. Ведь ладно бы разница между суммами претендентов была 5-10 %. Тогда можно было допустить такой небольшой люфт, купить чуть дороже при условии, что качество лучше. Но разница очень большая, - резюмировал Кайрат Осмоналиев.

Напомним, в октябре 2018 года ГРС КР объявил тендер на закупку бланков биометрических общегражданских паспортов нового поколения на сумму 1,2 миллиарда сомов. В нем приняли участие пять иностранных компаний, одной из них предложена минимальная сумма в 686 миллионов 772 тысячи сомов, но победителем, по решению комиссии ГРС, признана другая компания - Garsu Pasaulis, предложившая 940 миллионов 150 тысяч сомов.

26 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Коррупция" по факту нарушений при проведении тендера. Ущерб бюджету оценен в 253 млн 377 тысяч сомов.

Напомним, по делу задержаны директор ГП "Инфоком" Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС КР Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев.