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В Боомском ущелье перекроют движение

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- ВБ
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Пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует: для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 22 по 26-апреля 2019 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 131 и 132 км. Боомского ущелья.

Движение для автотранспорта с 22 по 26 апреля 2019 года с 09-00 часов до 15-00 часов местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта. Напомним, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием.


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URL: https://www.vb.kg/377942
Теги:
железная дорога, Кыргызстан, КТЖ, спуск камней
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