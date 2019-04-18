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Более 60 кыргызстанских предприятий включены в реестр поставщиков в ЕАЭС

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- ВБ
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Основными результатами присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС стали оснащение таможенных постов, пунктов пропуска, улучшение условий пребывания трудовых мигрантов в России и Казахстане, оснащение лабораторий Кыргызской Республики и органов по сертификации для внесения в Единый реестр ЕАЭС.

Осуществлена модернизация пограничных ветеринарных и фитосанитарных постов в соответствии с требованиями ЕАЭС.

На сегодняшний день 38 аккредитованных лабораторий Кыргызской Республики и 16 органов по сертификации внесены в Единый реестр ЕАЭС, которые выдают документы, и они равно признаются на территории всего ЕАЭС.

На конец 2018 года 66 кыргызстанских предприятий включены в Реестр предприятий, которые могут осуществлять поставки на территорию государств-членов ЕАЭС (Российская Федерация и Республика Казахстан).

Состоялся переход на технические регламенты ЕАЭС. На 1 января 2018 года на территории республики полностью вступили в силу 45 технических регламентов ТС (ЕАЭС).

В 2018 году оснащено 4 пункта пропуска "Манас", "Ош", "Торугарт", "Иркештам" (4,5 млн долларов) и 7 ветеринарно-контрольных пропускных пунктов "Торугарт", "Иркештам", "Достук", "Кызыл Бел", ж/д "Кара-Суу", в аэропортах "Манас" и "Ош", на стадии реконструкции находятся 5 автомобильных и 4 железнодорожных пункта пропуска. Дополнительно проводится работа по строительству и оснащению 8 пунктов пропуска за счет средств государственного бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/377944
Теги:
трудовая миграция, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, таможня
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