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В День рождения Бишкека на площади выступят "Элес", Согдиана и "Ялла"

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- ВБ
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Муниципалитет подготовил праздничную программу, посвященную 141 Дню рождения города Бишкек.

Главное праздничное мероприятие состоится 29 апреля 2019 года с 19:00 часов на площади "Ала-Тоо". Гвоздём праздничного вечера станут зарубежные звезды – российская певица Согдиана и узбекская группа "Ялла", а также отечественные знаменитости – группы "Инсан", "Элес", Гульнур Сатылганова, Мирбек Атабеков и духовой оркестр. Кульминацией праздника будет 6- минутный красочный фейерверк.

19 апреля в 17:00 часов у памятника Курманжан Датки выступит духовой оркестр мэрии столицы.

20 апреля с 10:00 часов в жилом массиве "Ак-Ордо" будет открыта спартакиада "Лига-Ынтымактуу конуштар" в рамках проекта "Продвижение социального и гендерного равенства для укрепления мира и стабильности. Соревнования будут проходить с апреля по май месяц в 10 жилых массивах столицы, в них поучаствуют более 300 человек.

21 апреля с 09:00 часов у памятника У. Салиевой стартует велопробег совместно с общественным объединением "Жашыл Ай Коому". Традиционно маршрут движения пройдёт от монумента Салиевой до парка Победы Д.Асанова. В нём примут участие 500 человек.

21 апреля в 18:30 часов в Кыргызском драматическом театре имени Абдымомунова 200 зрителей посмотрят спектакль "Өмүр күзү".

25-26-27 апреля в 14:00 часов в городском драматическом театре имени А.Умуралиева покажут спектакль "Журавлиные перья".

27 апреля в 11:00 часов в русском театре драмы имени Ч.Айтматова для 200 детей состоится показ детского спектакля "Белоснежка и 7 гномов".

27 апреля в 17:00 часов в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева для горожан поставят "Травиату" Джузеппе Верди.

28 апреля с 09:00 часов на Старой площади с участием 200 спортсменов пройдёт открытый чемпионат КР по дуатлону (бег 5 км – велосипед 20 км – бег 2,5 км). Там же для горожан и гостей столицы будут установлены топиарии.

28 апреля в 10:00 часов на ипподроме "Ак-Кула" состоится финал кубка мэра по Көк-бөру, Ат-чабыш, Жорго салыш, Кунан чабыш, жорго с призовым фондом 2 млн сомов. В игре Көк-бөрү примут участие 8 команд.

28 апреля в 18:00 часов в русском театре драмы имени Ч.Айтматова состоится показ спектакля "Демон" по произведениям М.Лермонтова.

28-29 апреля у памятника Курманжан Датке пройдет ярмарка ХЭНД МЭЙД с 10 утра до 19 вечера.

29 апреля с 10:00 часов в Дубовом парке откроется чемпионат города Бишкек по шахматам с участием учащихся ДЮСШ по шахматам и жителей столицы.

1 мая с 10:00 до 12:00 часов в Ботаническом саду муниципалитет планирует провести общегородской забег с участием жителей и гостей столицы и структурных подразделений мэрии.

Весь город будет охвачен праздничными мероприятиями. 19 апреля в 10:00 часов в централизованной библиотечной системе по адресу: Чокморова №246 будет проведена викторина "Бишкек на пути развития", а в 14:00 часов пройдёт круглый стол на тему: "История моего города".

22 апреля в 10:00 часов в централизованной библиотечной системе по адресу: Чокморова №246 пройдёт круглый стол на тему: "Известные люди города Бишкек", а в 14:00 часов встреча поэзии "Мой любимый Кыргызстан, город Бишкек".

25 апреля в 10:00 часов централизованная библиотечная система (Чокморова №246) проведёт круглый стол: "Мой зеленый город Бишкек".

26 апреля в 12:00 часов в доме культуры "Диалог" по адресу: ул. Трудовая № 4 пройдёт конкурс рисунков "Мой Бишкек". В это же время в централизованной библиотечной системе будет проходить круглый стол: "Исторические и памятные места города Бишкек".

26 апреля в 17:00 часов в парке имени Даира Асанова состоится концерт большого симфонического оркестра.

27 апреля в 11:00 часов централизованная библиотечная система откроет выставку "Гостеприимный, великодушный мой Бишкек" (Чокморова №246).

27 апреля в 12:00 часов в доме культуры "Диалог" будет проведен танцевальный марафон. В это же время на бульваре Молодой Гвардии начнётся праздничный концерт.

29 апреля в 11:00 часов в доме культуры "Жаштык" по адресу: 3-й микрорайон, 28/1 всех желающих ждут на праздничном концерте.

29 апреля в 14:00 часов в сквере имени Тоголок Молдо откроется выставка "Пишпек, Фрунзе, Бишкек". В это же время централизованная библиотечная система организует выставку "Бишкек – мой любимый город" .

Управление образования весь апрель проводит конкурс проектов–макетов "Школа Будущего" среди школ города, а также встречи школьников с почётными гражданами города Бишкек, выдающимися лицами, жителями в сфере культуры, науки, спорта. Также проводятся беседы, обзоры в школах на тему: "Бишкек – моя столица" и школьные экскурсии: "Пройдусь по городу родному".

26 апреля в 10:00 часов в воинской части №714 по адресу: ул. Льва Толстого №214 состоится финал городского военно-патриотического конкурса "Эр жигит" среди победителей районных команд школ города Бишкек.

В Первомайском районе:

26 апреля в 12:00 часов в Дубовом парке будет организованы флэшмоб, конкурс детских рисунков, на асфальте, выставка-ярмарка народных изделий, ремёсел и рукоделия, садовых и комнатных цветов и концерт учебных заведений КР, артистов музыкальных училищ и спортивных мероприятий по национальным видам спорта.

29 апреля глава района посетит новорожденных городской больницы №3 и роддома №6.

В Ленинском районе:

С 8 по 22 апреля проводится конкурс эссе среди учащихся учащихся 5-9 классов на тему: "Город Бишкек – настоящее и будущее", а в детских садах проходят утренники, посвященные празднику.

29 апреля в 11:00 часов на аллее Молодёжи будет организован концерт, прикладная выставка, фотовыставка Ч. Айтматова, выставка "Пишпек-Фрунзе-Бишкек", показательные выступления спортивных кружков: айкидо, самбо, дзюдо, курош, кудо, игр по станциям: веселые эстафеты, юный богатырь, национальные игры (альчики), самый меткий (дартс), музыкальный город.

В Октябрьском районе:

В течение апреля в образовательных организациях района проводятся конкурсы: "Мой любимый город", конкурс рисунков, сочинений "Весеннее пробуждение города".

25 апреля в 11:00 часов в сквере 24 марта будет открыта мемориальная доска героям Апрельской народной революции.

26 апреля в 11:00 часов в микрорайоне №6 будет запущен проект "Безопасный микрорайон".

26 и 27 апреля во всех МТУ будут проходить спортивно-массовые мероприятия.

27 апреля в 11:00 часов состоится открытие сквера и воркаут площадки на пересечении улиц Виноградная и Анкара.

В Свердловском районе:

С 1 по 30 апреля с 10:00 часов на площади Победы проходит ярмарка цветов и мёда.

27 апреля в 14:00 часов в Карагачевой роще пройдёт легкоатлетическая эстафета.

28 апреля с 11:30 до 15:00 часов в Карагачевой роще начнёт свою работу III молодёжный патриотический фестиваль "Дружба народов Жаш Баатыр 2019".

28 апреля с 14:00 до 16:00 часов в средней школе №94 жилого массива "Дордой" будет организован праздничный концерт "Ыр майрам". С 10:00 до 14:00 часов там же горожан ждут спортивные соревнования.

29 апреля с 10:00 до 14:00 часов в Карагачевой роще будут организованы спортивные соревнования и концерт для всех горожан и гостей столицы.

29 апреля с 11:00 до 12:00 часов у торгового центра "Дордой Плаза" прозвучит концерт фольклорного ансамбля "Улуу көч" и группы "Аура".

29 апреля в 11:00 часов в цирке состоится благотворительное представление для детей ЛОВЗ и ребятишек из социально уязвимых семей.

29 апреля с 11:00 до 13:30 часов в микрорайоне Аламедин-1 по улице Кольбаева на спортивной площадке кафе "Жасмин" будут проведены спортивные мероприятия с участием школ № 1, 38, частной школы "Эколь" и авторской школы.

29 апреля с 15:00 до 17:00 часов на спортивной площадке по улице Кольбаева всех горожан ждут на спортивных соревнований среди детей и взрослых.

29 апреля с 15:00 до 17:30 часов у ЦУМа будет выступать джазовая группа "Аура".


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Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, праздник, Бишкек, мэр, площадь Ала-Тоо
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