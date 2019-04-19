"Лекарю" Хашиму плевать на решение суда?

Целителю Хашиму Зайналиеву запретили принимать пациентов и оказывать им медицинские услуги. Решение вынес Городской суд Бишкека.

По словам заведующего юридическим отделом Министерства здравоохранения Азамата Жумакеева, Октябрьская районная прокуратура обратилась в Октябрьский суд столицы с требованием о прекращении деятельности Зайналиева. Суд удовлетворил заявление прокуратуры. Адвокат целителя обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Однако Городской суд оставил в силе решение районного суда.

- Кроме того, со стороны Финпола было начато расследование деятельности Хашима Зайналиева. Уголовное дело было передано в суд. Октябрьский суд Бишкека признал его виновным в финансовых нарушениях. По решению суда, он должен выплатить штраф – 100 тысяч сомов, - рассказал Азамат Жумакеев.

Как сообщили редакции VB.KG родственники одной из пациенток, которую они безуспешно пытаются вытащить из "клиники" Зайналиева, он уже якобы заявил всем пациентам и их близким, что на решение суда ему плевать, и он будет продолжать "спасать безнадежных больных".

Напомним, целитель Хашим Зайналиев стал широко известен в 2016 году, после смерти своей пациентки. Он пытался провести полосную операцию в кустарных условиях без анестезии, но ему пришлось вызвать настоящих врачей. Они констатировали смерть женщины. Однако пациентов у него меньше не стало. Он обещал людям излечить их от онкологических заболеваний и болезней внутренних органов. На Хашима Зайналиева дважды возбуждали уголовные дела за "Незаконное врачевание" и "Мошенничество", но дела не доходили до суда.