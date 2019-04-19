Погода
$ 69.61 - 69.72
€ 78.37 - 78.85

Нацбанк вложит в "Росинбанк" ещё 3 млрд сомов

429  4
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уставной капитал "Росинбанка" будет увеличен на 3 млрд сомов за счёт средств Нацбанка. Решение принято Национальным Банком КР в рамках оздоровления деятельности банка.

По словам председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова, решение принято в рамках оздоровления деятельности финансовой организации.

- Данным мероприятием завершается процесс реабилитации ОАО "Росинбанк". Банк станет специализированным банком, основным направлением деятельности которого будет кредитование инфраструктуры, связи и жилищного строительства, - сказал Абдыгулов.

Планируется, что порядка 1 млрд сомов направят на выдачу ипотечных кредитов в регионах на условиях, близким к условиям, которые предлагает "Государственная ипотечная компания".

При этом руководство Нацбанка пока не собирается продавать банк, но полностью не отказалось от этой идеи.

- Когда "Росинбанк" выйдет на прибыльность, по нашим расчетам, это займёт около двух лет, мы рассмотрим вариант продажи. Кроме того, есть вариант передачи банка правительству, - сказал Толкунбек Абдыгулов.

"Росинбанк" оказался на грани банкротства после скандала и ареста руководства учреждения. В 2018 году Нацбанк стал акционером "Росинбанка" с долей 71,66 в уставном капитале. Финансовый регулятор ранее уже вложил в уставной капитал 716,6 млн сомов.

С "Росинбанком" и его прежними акционерами связан ряд скандалов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377951
Теги:
ипотека, строительство, Кыргызстан, деньги, Нацбанк, Толкунбек Абдыгулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Гражданин
19.04.2019, 11:22

Абдыгулов совсем берега попутал

Почему налогоплательщики должны решать проблемы частных инвесторов. Росинбанк не был градообразующим банком, почему государство докапитализирует его?

Абдыгулов просто бабки выводит. Поставил своего кореша, Эркина председателем, тот кроме как интриг больше ничем заниматься не умеет.

У нас в стране достаточно госбанков, почему их не докапитализирует? Абдыгулов просто аферист

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нурик
19.04.2019, 11:56

Если этот банк уже собственность НБКР, и там нет никакой связи с Российскими банками, то почему его до сих пор не переименует?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Омурбек
19.04.2019, 12:03

Это уже что то надо национализировать этот банк что бы у Кыргызстана были свои банки которые будут довать кредиты и ипотеки по выгодным процентам.

0
Цитировать
Жалоба модератору
ккк
19.04.2019, 12:56

Вначале разберитесь куда поступают налоги и потом ставьте коменты

Гражданин

Абдыгулов совсем берега попутал

Почему налогоплательщики должны решать проблемы частных инвесторов. Росинбанк не был градообразующим банком, почему государство докапитализирует его?

Абдыгулов просто бабки выводит. Поставил своего кореша, Эркина председателем, тот кроме как интриг больше ничем заниматься не умеет.

У нас в стране достаточно госбанков, почему их не докапитализирует? Абдыгулов просто аферист

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  