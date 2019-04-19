Нацбанк вложит в "Росинбанк" ещё 3 млрд сомов

Уставной капитал "Росинбанка" будет увеличен на 3 млрд сомов за счёт средств Нацбанка. Решение принято Национальным Банком КР в рамках оздоровления деятельности банка.

По словам председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова, решение принято в рамках оздоровления деятельности финансовой организации.

- Данным мероприятием завершается процесс реабилитации ОАО "Росинбанк". Банк станет специализированным банком, основным направлением деятельности которого будет кредитование инфраструктуры, связи и жилищного строительства, - сказал Абдыгулов.

Планируется, что порядка 1 млрд сомов направят на выдачу ипотечных кредитов в регионах на условиях, близким к условиям, которые предлагает "Государственная ипотечная компания".

При этом руководство Нацбанка пока не собирается продавать банк, но полностью не отказалось от этой идеи.

- Когда "Росинбанк" выйдет на прибыльность, по нашим расчетам, это займёт около двух лет, мы рассмотрим вариант продажи. Кроме того, есть вариант передачи банка правительству, - сказал Толкунбек Абдыгулов.

"Росинбанк" оказался на грани банкротства после скандала и ареста руководства учреждения. В 2018 году Нацбанк стал акционером "Росинбанка" с долей 71,66 в уставном капитале. Финансовый регулятор ранее уже вложил в уставной капитал 716,6 млн сомов.

С "Росинбанком" и его прежними акционерами связан ряд скандалов.