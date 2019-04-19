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Жолдубаева: Министра юстиции 3 раза предупреждали насчет Абдрахманова

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- Бакыт Стамов
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СДПК под руководством Алмазбека Атамбаева не раз предупреждала руководство Министерство юстиции по поводу незаконности действий Сагынбека Абдрахманова. Об этом редакции VB.KG заявила официальный представитель и член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, юрист партии лично встречался с заместителем министра юстиции Есеналиевым, которого предупреждал, что Сагынбек Абдрахаманов незаконно избранный глава СДПК, и его данные в партийный реестр вносить ни в коем случае нельзя.

- Абдрахманов отправил уведомление о смене руководителя. В Минюсте должны были проверить законность его избрания. Мы три раза посылали официальные письма на имя главы ведомства. Замминистра юстиции заверил нашего юриста, что все будет в рамках закона. Потом наш представитель встречался с начальниками отделов. То есть все они были в курсе, что Сагынбек Абдрахманов незаконно избранный руководитель партии. Получается, в госоргане выполнили политический заказ. Все эти моменты мы отразили в нашем заявлении в Генпрокуратуру, - пояснила Жолдубаева.

В главном надзорном органе подтвердили VB.KG, что заявление от председателя СДПК Алмазбека Атамбаева с просьбой привлечь к ответственности руководство Министерство юстиции к ним поступило еще вчера, и в настоящее время находится на рассмотрении.

Напомним, возмущение сторонников Атамбаева вызвал тот факт, что в базе партий Министерства юстиции КР руководителем СДПК значится уже Сагынбек Абдрахманов.


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URL: https://www.vb.kg/377953
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, СДПК, конфликт, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
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