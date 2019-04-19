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В Бишкеке не будет холодной воды

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- ВБ
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23 апреля 2019 года с 09:00 до 18:00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Запад-2" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный линией железной дороги и улицами: Фучика, М.Фрунзе и Манаса, в том числе:

- СШ №31, 13, 8, 2, УВК №9;

- детские сады №№ 8, 22, 72, 164, 165, 167:

- детский сад №73 по ул.К.Акиева, 51;

- детский сад №3;

- "Центр защиты детей";

- ОАО "Арпа";

- "Ош базары";

- "Берекет-Гранд";

- Торговые комплексы "Берекет-Универсал";

- "Берекет";

- ЗАО "Берекет";

- Академия наук КР;

- Национальный банк;

- клинический родильный дом №2;

- Бишкекское троллейбусное управление;

- Городская клиническая больница №1;

- Бишкекмелькомбинат по ул.Некрасова;

- ВЧ-4 УГПС;

- Ленинская районная администрация;

- УПП-2 ОСиГ;

- Бишкекская финансово-экономическая академия;

- объединение "Кыял";

- Международный университет Кыргызстана (МУК);

- Западный РЭС;

- Республиканский радиотелецентр по М.Гвардии, 59;

- Медицинский факультет КРСУ имени Ельцина;

- Ленинский районный суд;

- лицей №100;

- Государственная комиссия по гос.языку и Кыргызская энциклопедия по ул.Боконбаева, 182;

- МП "Бишкекглавархитектура";

- Стоматология №2.

Мы приносим искренние извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.

Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.


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URL: https://www.vb.kg/377955
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, вода, отключение воды, ремонт, Бишкек
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