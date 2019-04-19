В Бишкеке не будет холодной воды

23 апреля 2019 года с 09:00 до 18:00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Запад-2" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный линией железной дороги и улицами: Фучика, М.Фрунзе и Манаса, в том числе:
- СШ №31, 13, 8, 2, УВК №9;
- детские сады №№ 8, 22, 72, 164, 165, 167:
- детский сад №73 по ул.К.Акиева, 51;
- детский сад №3;
- "Центр защиты детей";
- ОАО "Арпа";
- "Ош базары";
- "Берекет-Гранд";
- Торговые комплексы "Берекет-Универсал";
- "Берекет";
- ЗАО "Берекет";
- Академия наук КР;
- Национальный банк;
- клинический родильный дом №2;
- Бишкекское троллейбусное управление;
- Городская клиническая больница №1;
- Бишкекмелькомбинат по ул.Некрасова;
- ВЧ-4 УГПС;
- Ленинская районная администрация;
- УПП-2 ОСиГ;
- Бишкекская финансово-экономическая академия;
- объединение "Кыял";
- Международный университет Кыргызстана (МУК);
- Западный РЭС;
- Республиканский радиотелецентр по М.Гвардии, 59;
- Медицинский факультет КРСУ имени Ельцина;
- Ленинский районный суд;
- лицей №100;
- Государственная комиссия по гос.языку и Кыргызская энциклопедия по ул.Боконбаева, 182;
- МП "Бишкекглавархитектура";
- Стоматология №2.
Мы приносим искренние извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.
Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.