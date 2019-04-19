Погода
$ 69.61 - 69.72
€ 78.37 - 78.85

Афганистан всегда будет поддерживать позиции Кыргызстана

167  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 апреля, принял министра иностранных дел Афганской Исламской Республики Салахуддина Раббани.

Глава государства выразил уверенность, что первый визит министра в Кыргызстан укрепит кыргызско-афганское сотрудничество и поднимет его на новый, более качественный уровень.

"Мы ждем Президента Афганистана Ашрафа Гани на предстоящем заседании глав государств-членов ШОС, который пройдет в июне в Бишкеке. У кыргызов есть пословица: "Лучше близкий сосед, чем дальний родственник". Афганистан для нас близкий сосед, дружественное государство и надежный партнер", - сказал Сооронбай Жээнбеков, поздравив народ Афганистана со 100-летием независимости.

Министр Салахуддин Раббани выразил признательность Президенту за теплый прием, передал слова приветствия и добрые пожелания Сооронбаю Жээнбекову от Президента Афганистана Ашрафа Гани и Премьер-министра Абдулла Абдуллы.

Отметил, что в рамках его визита с министром иностранных дел КР Чынгызом Айдарбековым подписано соглашение о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Мы благодарны за то, что Кыргызстан поддерживает позиции Афганистана в рамках международных организаций. Вы можете быть уверены, что и Афганистан всегда будет поддерживать позиции КР", - заверил министр.

Президент Сооронбай Жээнбеков и министр иностранных дел Салахуддин Раббани также затронули вопросы обеспечения безопасности в регионе, поддержки этнических кыргызов в Афганистане и перспективы торгово-экономического сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377956
Теги:
Афганистан, президент, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, МИД, ШОС, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  