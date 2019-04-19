Национальный платежный оператор прошел проверку Нацбанка

Национальный платежный оператор "ОСМП" распространил заявление со ссылкой на Председателя правления "Объединенной системы моментальных платежей" Динару Садыкову, в котором сообщает о завершении комплексной проверки, инициированной и проведенной Национальным банком Кыргызской Республики.

"По итогам проведенной проверки финансовый регулятор убедился в финансовой состоятельности компании "ОСМП" и её соответствии выдвигаемым национальным законодательством требованиям для осуществления деятельности платежного оператора.

При этом Национальный банк КР выдал предписание по устранению отдельных замечаний, не влияющих на работоспособность компании. Администрация "ОСМП" заверила в их исполнении в установленные предписанием сроки", - говорится в релизе.

Компания напоминает, что ранее также успешно прошла проверку, проведенную инспекторами Налогового комитета Кыргызской Республики, в ходе которой также было установлено, что нарушения налогового законодательства отсутствуют, а компания исправно и полностью уплачивает соответствующие налоги и платежи в бюджет страны.