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Национальный платежный оператор прошел проверку Нацбанка

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- ВБ
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Национальный платежный оператор "ОСМП" распространил заявление со ссылкой на Председателя правления "Объединенной системы моментальных платежей" Динару Садыкову, в котором сообщает о завершении комплексной проверки, инициированной и проведенной Национальным банком Кыргызской Республики.

"По итогам проведенной проверки финансовый регулятор убедился в финансовой состоятельности компании "ОСМП" и её соответствии выдвигаемым национальным законодательством требованиям для осуществления деятельности платежного оператора.

При этом Национальный банк КР выдал предписание по устранению отдельных замечаний, не влияющих на работоспособность компании. Администрация "ОСМП" заверила в их исполнении в установленные предписанием сроки", - говорится в релизе.

Компания напоминает, что ранее также успешно прошла проверку, проведенную инспекторами Налогового комитета Кыргызской Республики, в ходе которой также было установлено, что нарушения налогового законодательства отсутствуют, а компания исправно и полностью уплачивает соответствующие налоги и платежи в бюджет страны.


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URL: https://www.vb.kg/377957
Теги:
проверки, Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики
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