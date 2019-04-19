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Премьер-министр предложил повысить закупочные цены на молоко

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с деятельностью молокоперерабатывающего завода "Ак-Сут" в Московском районе Чуйской области, сообщает пресс-служба правительства.

Руководитель предприятия Кайрат Абдуллаев представил информацию о текущей деятельности завода, его производственных возможностях и принимаемых мерах по увеличению объема экспорта выпускаемой продукции.

Он сообщил, что аналогичные молокоперерабатывающие заводы были открыты и успешно развиваются в Ошской, Нарынской и Таласской областях.

Главе Правительства продемонстрировали производственные цеха и продукцию, производимую на заводе.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев особо отметил, что Правительство будет оказывать всяческое содействие экспортоориентированным предприятиям, которые выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, внося свой вклад в создание рабочих мест и решение социальных проблем на местах.

Глава Правительства особо подчеркнул, что такие передовые компании должны применять новые стандарты сотрудничества с фермерами и крестьянскими хозяйствами и внедрять эффективные формы снабжения сырьем на взаимовыгодных условиях.

По словам Премьер-министра, необходимо стимулировать отечественных фермеров налаживать производство и поставку качественного сырья в больших объемах.

"Необходимо повышать закупочные цены на молоко. В прошлом году закупочные цены на молоко в отдельных районах падали до 13 сомов за литр, и граждане обращались с просьбой помочь удержать цены на приемлемом уровне. Такая ситуация на рынке недопустима. Люди теряли надежду на получение должной прибыли", - сказал Премьер-министр.

Руководитель предприятия Кайрат Абдуллаев выразил готовность повысить закупочные цены до 25 сомов за литр.

"Труд наших крестьян должен быть оправдан. Закупочные цены у населения разные и в силу деятельности посреднических структур - не всегда высокие. Такие предприятия должны искать возможности для повышения цен на приобретаемое молоко у населения. Это будет способствовать развитию производства и обеспечит стабильную поставку необходимого объема молока для предприятий. В свою очередь крестьяне получать достаточную прибыль от ведения хозяйства, возможность увеличить количество и качество поголовья, приобретать новые породы. Это очень важно для повышения и улучшения уровня жизни на селе", - сказал Глава Правительства.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил руководство предприятия за ответственный и социально-ориентированный подход к работе и выразил готовность оказывать всяческое содействие в дальнейшем развитии производства в регионах страны.


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URL: https://www.vb.kg/377958
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, Чуйская область, молоко, Кыргызстан, экономика
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