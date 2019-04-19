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Кто расстрелял камеру "Безопасного города"?

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- Екатерина Улитина
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На объездной дороге вблизи города Кемин в Чуйской области неизвестные расстреляли камеру системы "Безопасный город". Информацию VB.KG подтвердили в концерне радиостроения "Вега".

В компании отметили, что камера не зафиксировала вандала.

- Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 апреля, то есть на следующий день она должна была начать передавать информацию. Поисками причастных к уничтожению камеры ищет милиция. На следующий день после произошедшего было написано заявление в Ыссык-Атинский РОВД, оно зарегистрировано в реестре преступлений и проступков, - заявили VB.KG в "Веге".

В концерне уточнили, что при визуальном осмотре видно, что камера, вероятнее всего, пострадала от выстрелов. Однако, утверждать это можно будет после проведения баллистической экспертизы.

К слову, нанесенный ущерб возмещен пока что за счет "Веги" - установлена новая камера. Сейчас наблюдение за ситуацией на отрезке объездной дороги ведется в обычном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/377959
Теги:
дороги, Кеминский район, стрельба, Чуйская область, безопасность, Кыргызстан, Безопасный город, следствие, уголовное дело
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