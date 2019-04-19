Тело 5-летнего Барсбека нашли в 13 км от места падения в канал Ат-Башы

Сегодня, 19 апреля, примерно в 12.15 часов в реке Чу было найдено тело 5-летнего Барсбека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Погибшего ребенка нашли спасатели-водолазы между селами Бирдик и Гроздь Чуйской области примерно в 13 км вниз по течению реки Чу от места падения. Родители при этом присутствовали. Тело мальчика передано сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, малыша искали с 11 апреля. Очевидцы видели, как он, заигравшись, упал в канал Ат-Башы Аламудунского района.

Редакция VB.KG выражает искренние соболезнования родным и близким ребенка.