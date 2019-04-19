Кыргызстан и Китай планируют торговать в национальных валютах

Сегодня, 19 апреля 2019 года, в Бишкеке состоялось десятое заседание Координационной группы "Кыргызстан-СУАР КНР" при межправительственной кыргызско-китайской Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Минэконома.

От имени правительства Кыргызской Республики и от себя лично министр экономики Олег Панкратов поприветствовал заместителя председателя Народного правительства СУАР КНР г-на Чжао Цин. членов китайской делегации, а также всех участников десятого заседания Координационной группы "Кыргызстан – СУАР КНР".

Как отметил министр, развитие взаимовыгодного сотрудничества с одной из ведущих мировых держав, имеющей развитую и дифференцированную экономику, крупнейшим мировым экспортером, является приоритетной задачей внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики.

"Китайская Народная Республика и СУАР КНР являются для Кыргызстана одними из основных стратегических торговых и инвестиционных партнеров, также отрадно отметить, что народы двух стран объединяет длительная история дружеских и взаимовыгодных отношений.

Можно с уверенностью сказать, что деятельность Координационной группы вошла в устойчивое русло и между Кыргызстаном и СУАР КНР существуют тесные экономические связи, а также налажено взаимовыгодное деловое партнерство.

Ежегодно Кыргызстан и Китай ведут переговоры по взаимовыгодному сотрудничеству на разных уровнях. В частности государственный визит Президента КР С. Жээнбекова в КНР в июне 2018 года и встречи Премьер-министра КР М. Абылгазева с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяна "на полях" 17-го заседания СГП ШОС в октябре 2018 г. в г. Душанбе, РТ и другие визиты безусловно, стали важным импульсом активизации сотрудничества по всем направлениям", - заявил министр.

Было также отмечено, что представители из Кыргызстана принимают постоянное участие в работе ежегодной выставки ЭКСПО "Китай-Евразия", в свою очередь, китайская Сторона ежегодно принимает участие в Международном экономическом форуме "Иссык-Куль".

Достигнутые договоренности 10-го заседания:

Стороны согласны продолжать проводить сотрудничество в рамках "Одного пояса - Одного пути", Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. Стороны будут активно продвигать сопряжение инициативы "Одного пояса - Одного пути" и ЕАЭС, совместно продвигать намерения сотрудничества по направлению политической координации, объединению инфраструктуры, беспрепятственной торговли, финансов и установлению гуманитарных связей; в дальнейшем углублять либерализацию и благоприятствование в торговле и инвестициях, устранить торговые барьеры, придерживаясь концепции "совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования", укреплять сотрудничество и совместно создавать новую платформу торгово-экономического взаимодействия.

Создавать эффективный механизм взаимодействия между местными органами власти, организовывать взаимодействие между предприятиями, регулярно обмениваться информацией по данному направлению, в том числе, по индустриальной политике и индустриальных планах, активно продвигать практическое сотрудничество, поощрять и поддерживать торговлю между приграничным населением и продвигать развитие кыргызско-китайской приграничной торговли.

Поощрять и поддерживать предприятия для взаимных инвестиций. Активно принимать участие в подрядных проектах и проектах по строительству инфраструктуры Кыргызстана.

Стороны будут в полной мере использовать платформы по продвижению торговли, такие как, ЭКСПО Китай-Евразия, Выставка товаров стран Шелкового пути, Экономический форум "Иссык-Куль" и др., регулярно обмениваться информацией и участием кыргызских и китайских компаний в выставках-ярмарках, проводимых в обеих странах, стимулировать взаимодействие и сотрудничество между регионами и предприятиями стран.

Стороны будут содействовать продвижению взаимодействия между платформами электронной коммерции в сфере отраслевых стандартов, процессов сделок, возможности коммерческого сотрудничества и т.д.; укреплять сотрудничество малых и средних предприятий сторон с платформами электронной коммерции.

В рамках утвержденной политики между странами, Стороны будут и в дальнейшем укреплять межбанковское сотрудничество, создавать условия для расширения расчета национальными валютами в сфере торговли и инвестиций, совместно продвигать расчеты национальными валютами, расширять масштаб торговли.

Стороны будут продвигать развитие сотрудничества и обмен опытом между Бондовой зоной города Урумчи и СЭЗ "Бишкек", СЭЗ "Кашгар" и СЭЗ "Нарын" в сфере торговли, логистики и промышленности. Стороны будут рассматривать возможность совместного строительства выставочного центра на территории СЭЗ "Бишкек". Кыргызская сторона предлагает рассмотреть вопрос строительства на территории СЭЗ "Бишкек" многофункциональной лаборатории для продвижения производимой в Кыргызстане сельскохозяйственной продукции на рынки стран ЕАЭС и ЕС и пользование соответствующими налоговыми и льготными политиками.

Развивать побратимские отношения между городами Бишкек и Урумчи. Мэрия города Бишкек и Правительство города Урумчи намерены активизировать сотрудничество в области обмена опытом, повышения квалификации и обучения специалистов в сфере градостроительства.

Укреплять и расширять инвестиционное сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Кыргызская сторона будет оказывать необходимую поддержку и содействие в ознакомлении с законодательством КР в сфере сельского хозяйства и инвестиций, проводить ознакомление с льготной политикой и законодательством КР в сферах налогообложения, освоения и использования земель и торговли сельскохозяйственными продуктами.

Cтороны будут изучать возможности инвестиций в растениеводство, животноводство и птицеводство в Кыргызстане, глубоко обсуждать вопрос по оказанию поддержки китайских предприятий в сфере инвестирования в строительство интегрированных предприятий по выращиванию и переработке кормовых трав в Кыргызстане.

Стороны будут активно продвигать распространение сельскохозяйственных технологий путем взаимных визитов и тренингов для управляющих кадров, подготовку технических специалистов в сфере сельского хозяйства.

Предоставлять удобства в прохождении сельхозпродукции на пунктах пропуска. В рамках рабочего механизма "Зеленого коридора" Стороны будут обмениваться перечнями экспортных сельскохозяйственных продукций, расширять экспортно-импортную торговлю продукциями животных и растений.

Кыргызская Сторона предлагает китайским компаниям участвовать на конкурсах и аукционах по разведке и добыче полезных ископаемых, а также укреплять межотраслевое сотрудничество.

Стороны будут рассматривать создание механизма связи между отраслевыми ведомствами, укреплять сотрудничество в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации, инспекции и карантина и т.д.

Стороны продолжат совершенствовать взаимный обмен профессиональными кадрами в области здравоохранения и подготовку высококвалифицированных кадров и взаимное сотрудничество медицинских научных центров, научно-исследовательских институтов, организаций здравоохранения.

Осуществлять обмен информацией по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и сотрудничество по созданию медицинских отрядов по оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, улучшать аварийно-спасательные способности.

Совместно укреплять и углублять взаимодействие в области образования, а также способствовать широкому и углубленному обмену и сотрудничеству между вузами, в том числе, используя потенциал Институтов Конфуция.

Продвигать сотрудничество в сфере науки и технологий. Выявлять потенциал сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере, укреплять обмен кадрами, осуществлять практическое сотрудничество в технической области, представляющей общий интерес.

На постоянной основе обмениваться информацией о наиболее значимых культурных мероприятиях, проводимых на территории государств сторон. Обмениваться профессиональными творческими коллективами, укреплять сотрудничество между культурными организациями, в дальнейшем углублять культурный обмен и традиционную дружбу, способствовать общему развитию и процветанию культур.

Стороны будут активно продвигать идею, что Кыргызстан и Китай являются странами для туристических поездок, будут укреплять сотрудничество между туристическими организациями, опираясь на туристический потенциал своих стран, активно проводить презентации туристических ресурсов и продвигать торговлю туристическими услугами.

Стороны договорились провести очередное 11-е заседание Координационной группы "Кыргызстан - СУАР КНР" при Межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в городе Урумчи, СУАР КНР, конкретные сроки проведения заседания Координационной группы будут согласованы Сторонами по дипломатическим каналам.

Настоящий Протокол подписали председатели кыргызской и китайской части Координационной группы "Кыргызстан – СУАР КНР" при Межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр экономики КР О. Панкратов и заместитель председателя Народного Правительства СУАР КНР Чжао Цин.