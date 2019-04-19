В Бишкеке обсудили проблемы "спящих" террористических ячеек

18 апреля 2019 года в Антитеррористическом центре ГКНБ Кыргызской Республики состоялось XV заседание Межведомственной координационной комиссии по проблемам взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности.

В ходе заседания детально обсуждены вопросы активизации совместной работы по противодействию угрозам, исходящим от международных террористических организаций, выработки конкретных мер по обеспечению безопасности государственной границы с наступлением весенне-летного периода.

Участники предметно рассмотрели тенденции и факторы, оказывающие влияние на текущую обстановку, в числе которых сохраняющаяся нестабильность в сирийско-иракской и афгано-пакистанской зонах, проблема "спящих" террористических ячеек, возможность проникновения боевиков через слабо охраняемые участки государственной границы.

Подтвердили необходимость осуществления постоянного информационного обмена по указанным приоритетным направлениям, а также проведения контртеррористических учений и усиления мер безопасности для представительств иностранных государств.

Также приняты решения, нацеленные на устранение причин и условий, порождающих угрозу безопасности охраняемым лицам в местах постоянного пребывания объектов государственной охраны.

Заседание прошло в деловой и конструктивной в обстановке, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.