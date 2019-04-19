Пропавшие в Кыргызстане люди идут на органы?

В Кыргызстане вновь обсуждают законопроект, разрешающий частным клиникам проводить пересадку органов и тканей человека. Сейчас трансплантацией органов могут заниматься только государственные больницы.

Исполнительный директор Ассоциации программ снижения вреда "Партнерская сеть" Айбар Султангазиев считает, что сейчас государство не готово к тому, чтобы частники занимались пересадкой органов пациентам. Об этом он заявил на круглом столе "В КР может возникнуть "черная трансплантология?"

- Нужен контроль государства, а у нас, наоборот, созданы все условия, чтобы никакого контроля не было. Для проверки обычной аптеки госорганы должны уведомить администрацию за 10 дней, да еще и найти очень вескую причину. А иначе действует мораторий. Мы все время ссылаемся на опыт других стран. Но никто не говорит, что в Германии при малейшем нарушении частные центры пожизненно лишают лицензии и налагают на них огромные штрафы. Давайте об этом говорить! Когда у нас будет такой контроль, обсудим трансплантацию в частных центрах. Мы еще не забыли продажу детей. До сих пор мы не видим, чтобы кто-то за это сел. И сел на 25 лет! Недавно было похищение мальчика Данила. Следствие утверждает, что его украли с целью выкупа. Но откуда мы можем знать наверняка? Может быть его украли на органы? Каждую неделю пропадают люди, и мы не знаем, что их не разобрали по запчастям. Пока государство не обеспечит безопасность людей, нельзя начинать трансплантацию, - уверен Айбар Султангазиев.

Он предлагает развивать трансплантацию органов в государственных больницах и считает, что правительство и Минздрав смогут найти на это деньги, если приложат усилия.

Сегодня в Кыргызстане 1470 человек должны постоянно получать гемодиализ, чтобы не умереть. Каждый год этот в этот список вписывают 200-300 новых имен. Для многих из них единственный шанс жить полноценной жизнью – это провести операцию по пересадке почки. Однако, многие пациенты не могут себе этого позволить: операцию нужно проводить за рубежом и оплачивать полную стоимость всех процедур, проживание в чужой стране и услуги переводчика.

С 2015 года в КР обсуждали поправки в закон, позволяющие частным клиникам заниматься трансплантацией органов. Казалось на нем была поставлена точка еще в 2016 году. Тогда президент наложил на него вето, опасаясь за безопасность граждан, которые могут стать жертвами "черных" трансплантологов. Однако, несколько месяцев назад законопроект вновь появился в повестке дня Жогорку Кенеша.