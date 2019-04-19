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В Бишкеке перевернулось такси. Пассажирка в больнице

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке два таксиста не поделили дорогу. После столкновения одна из машин перевернулась. Пострадала пассажирка такси. Подробности VB.KG сообщили в УОБДД Бишкека.

- ДТП произошло сегодня примерно в 10 часов утра. Водитель Хонда Фит, двигаясь в восточном направлении по улице Льва Толстого напротив дома №100, совершая разворот столкнулся с автомашиной Дэу Нексия, которая двигалась в западном направлении. В результате ДТП пассажирку Дэу увезли на машине "Скорой". Автомобили водворены на штрафстоянку, - прокомментировали в УОБДД Бишкека.

На видеозаписи видно, что после столкновения одна из машин перевернулась. По данным очевидцев оба водителя автомашин работают таксистами.


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URL: https://www.vb.kg/377971
Теги:
дороги, ДТП, штраф, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, пострадавшие, авария, такси
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