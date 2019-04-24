Кто новые замы главы ГРС Алмаза Мамбетова?

Напомним, после отставки по распоряжению премьер-министра Мухаммедкалыя Абулгазиева Алины Шаиковой 43-лений Алмаз Мамбетов занял место председателя Государственной регистрационной службы. Случилось это в разгар громкого скандала вокруг покупки бланков для электронных паспортов. А на прошлой неделе два руководителя ведомства - заместитель председатели Русланбек Сарыбаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев, а также глава ГП "Инфоком" Талант Абдуллаев были задержаны, а потом и арестованы по подозрению в коррупции.

По данным VB.KG, инициатива оставить пост принадлежала вовсе не Алине Шаиковой, которая, возмущенная арестом своим подчиненных, призывала чиновников буквально саботировать работу государственного аппарата. Собственно говоря, после чего глава кабмина и принял решение попрощаться с чиновницей, слишком небрежно обошедшейся с этикой государственного служащего. На ее место немедленно был назначен Алмаз Мамбетов, который до этого официально ни к цифровым технологиям, ни к ГРС никакого отношения не имел. К слову, прорыв в его карьере произошел в 2016 году, когда его назначили руководить мэрией Балыкчи.

На сайте ГРС в разделе "Руководство" уже опубликовано фото Мамбетова и его должностные обязанности. Предлагаем и нашим читателям с ними ознакомиться:

"Председатель ГРС руководит и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу задач и функций.

Председателю Службы непосредственно на прямую в своей деятельности подотчетны: сектор внутреннего аудита и первый сектор.

Представляет интересы Службы в органах государственной власти и иных организациях.

Издает приказы и другие правовые акты.

Распределяет должностные обязанности между статс-секретарем и заместителями.

Распоряжается средствами и управляет имуществом Службы в установленном законодательством порядке.

Утверждает структуру и штатное расписание Центрального аппарата Службы.

Утверждает структуру, штатное расписание подведомственных подразделений при Службе, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Утверждает Регламент работы Службы.

Утверждает Положение о коллегии.

Назначает на должность и освобождает от должности сотрудников Службы в соответствии с номенклатурой должностей и вносит представления в установленном законодательством порядке на назначение руководителей подведомственных подразделений при Службе".

А вот зампредами ГРС по-прежнему указаны находящийся в СИЗО ГКНБ Данияр Бакчиев и Русланбек Сарыбаев.

Напомним также несколько фактов об Алмазе Мамбетове.

1. В 2017 году навлек на себя гнев пользователей соцсетей из-за аудиозаписи, которую распространили в интернете. На ней якобы Мамбетов ругался со своим предшественником - бывшим мэром Балыкчи Сатыбеком Шамшудиновым из-за документа, который передали в горкенеш. Свою позицию в споре Алмаз Мамбетов живописно подкреплял выражениями нецензурного содержания. Шамшудинов подлинность записи подтвердил, а вот Алмаз Мамбетов делать этого не стал.

2. В 2018 году мэр города Балыкчи Алмаз Мамбетов вновь попал в скандальную историю и опять прогневал соцсети. Он принял участие в дискуссии пользователей о вырубке деревьев в Балыкчи. Его эмоциональные ответы на критику многие расценили как оскорбление и хамство. Впрочем, на следующий день пресс-служба Балыкчи сообщила, что профиль мэра взломали и сам он ничего подобного писать бы не стал.

3. И вновь 2018 год. На этот раз он вызвал неподдельный восторг у той же публики, которая его совсем недавно критиковала. Пока бишкекские чиновники тянули и откладывали запуск безопасного города, Алмаз Мамбетов рапортовал, что запустил проект во вверенном ему городе, и всего-то за 15 млн сомов.

4. Многие кыргызскоязычные СМИ пишут, что Алмаз Мамбетов является сокурсником Сапара Исакова. На самом деле это не так. Хотя они оба являются выпускниками Международного Университета Кыргызстана, но окончили его в разные годы и получили разные профессии. Мамбетов изучал Дипломатию и международные отношения и окончил вуз в 1999 году, а Исаков стал выпускником в 2001 году со специализацией "Международное право".

Мамбетов Алмаз Ишенбекович

Родился 15 марта 1976 года в городе Бишкеке. В 1999 году окончил Международный Университет Кыргызстана по специальности "Дипломатия и международные отношения". Позже получил дополнительное образование в Высшей школе госполитики и управления в Академии при президенте КР

Трудовая деятельность:

2000-2002 - секретарь-референт в Министерстве иностранных дел КР

2002-2003 - Главный специалист туризма международных связей отдела связи и маркетинга Госкомитета КР по туризму и спорту. Переведен на должность помощника Председателя зав. ОДК и связи с СМИ

2004-2007 - Секретарь службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР

2008-2010 - Ведущий специалист управления делами, а позже главный специалист управления делами Госпредприятия Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу"

2011 - Исполняющий обязанности заведующего отделом международного сотрудничества мэрии г. Бишкек

2014-2016 - Старший PR-специалист в Филиале компании ОсОО "Транс-Кыргызгаз Паплайн" в КР

С 1 июня 2016 года по 19 апреля 2019 – мэр города Балыкчи

19 апреля 2019 года распоряжением премьер-министра назначен председателем Государственной регистрационной службы