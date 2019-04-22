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Члены СДПК требуют отставки главы Минюста

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- Екатерина Улитина
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Осколки Социал-демократической партии КР, которые поддерживают Алмазбека Атамбаева, вышли на акцию протеста к зданию Минюста. Участники недовольны решением государственного ведомства о проведенной в уставе партии перерегистрации на Сагынбека Абдрахманова.

До недавнего времени он являлся альтернативным лидером членов СДПК, которые были не согласны с политикой экс-президента Алмазбека Атамбаева. В прошлом году он начал продвигать лозунг "СДПК без Атамбаева". В марте провел альтернативный съезд СДПК, на котором его избрали главой партии. В Министерстве юстиции это решение признали, и внесли соответствующие изменения базу данных.

В СДПК Алмазбека Атамбаева с таким решением не согласны. Участники акции протеста требуют отставки министра юстиции Марата Джаманкулова, а самого Абдрахманова обвиняют в политическом рейдерстве.


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URL: https://www.vb.kg/377984
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Министерство юстиции, СДПК, митинг, Бишкек, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, экс-президент
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Комментарии
СДПК
22.04.2019, 12:00

не только отставки но уголовное наказание

+1
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32
22.04.2019, 12:01

Страшилки от АША

0
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12
22.04.2019, 12:04

Как только партия достигает своей основной цели, каждый ее член начинает заботиться о своих частных интересах; тем самым он вступает в противоречие с другими, и в партии происходит раскол, что вызывает еще большую неразбериху. Франклин

0
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