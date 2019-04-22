Члены СДПК требуют отставки главы Минюста

Осколки Социал-демократической партии КР, которые поддерживают Алмазбека Атамбаева, вышли на акцию протеста к зданию Минюста. Участники недовольны решением государственного ведомства о проведенной в уставе партии перерегистрации на Сагынбека Абдрахманова.

До недавнего времени он являлся альтернативным лидером членов СДПК, которые были не согласны с политикой экс-президента Алмазбека Атамбаева. В прошлом году он начал продвигать лозунг "СДПК без Атамбаева". В марте провел альтернативный съезд СДПК, на котором его избрали главой партии. В Министерстве юстиции это решение признали, и внесли соответствующие изменения базу данных.

В СДПК Алмазбека Атамбаева с таким решением не согласны. Участники акции протеста требуют отставки министра юстиции Марата Джаманкулова, а самого Абдрахманова обвиняют в политическом рейдерстве.