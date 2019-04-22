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Жээнбеков находится в Оше на первом телекоммуникационном форуме

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- ВБ
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Сегодня, 22 апреля, с участием Сооронбая Жээнбекова в Оше проходит первый телекоммуникационный форум "Цифровой Кыргызстан: развитие регионов".

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, депутатского корпуса, бизнес-сообществ, компаний операторов электросвязи, общественных объединений и международных организаций - всего более 500 человек.

В рамках Форума участники ознакомятся с ходом реализации государственных программ и реформ по цифровой трансформации, обсудить текущие проблемы и перспективы развития отрасли связи как основы развития цифровой экономики в стране, рассмотреть аналитику зарубежного и отечественного телекоммуникационных рынков и опыт работы операторов электросвязи в процессе цифровизации регионов страны.


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URL: https://www.vb.kg/377985
Теги:
президент, информационные технологии, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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