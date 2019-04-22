Узбекистан и Кыргызстан продолжают работу по делимитации границ

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков принял участие во встрече рабочих групп Кыргызстана и Узбекистана по обсуждению вопросов, связанных с пунктами пропуска на кыргызско-узбекской государственной границе в городе Фергана (РУз). Делегацию с узбекской стороны возглавлял заместитель премьер-министра Элёр Ганиев.

Стороны обсудили вопросы, связанные с функционированием пунктов пропуска на кыргызско-узбекской государственной границе. Делегации Кыргызстана и Узбекистана договорились о необходимости продолжения работы с целью внесения изменений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через кыргызско-узбекскую государственную границу от 24 июля 2004 года.

Кроме того, стороны пришли к пониманию о необходимости усиления работы правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном с целью завершения описания оставшихся участков на кыргызско-узбекской госгранице.