Чубак ажы Жалилов призвал кыргызстанцев не митинговать против добычи урана

Экс-муфтий Чубак ажы Жалилов также не остался в стороне от темы уранового месторождения, из-за которого сегодня в Кыргызстане идет противостояние. Его мнение по этому поводу озвучили отечественные СМИ.

Так, экс-муфтий призвал кыргызстанцев не позволять себя обманывать и становиться политической игрушкой в руках нечистоплотных людей.

- Конечно, сохранение природы - это наша обязанность, о чем говорится и в Священной книге. Но в то же время Господь дал нам богатство в виде полезных ископаемых, которые мы должны правильно использовать себе на благо. Очень часто люди обманываются насчет вреда тех или иных месторождений. Иногда по незнанию, иногда делают это намеренно. С другой стороны существует мнение, что если очистить слой земли от вредной руды, то будет только польза природе. Так, директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов сказал, что, возможно, добыча и вывоз урана будут только способствовать уменьшению уровня радиации, что в будущем положительно повлияет на здоровье людей и сохранение природы. В этой связи мне хочется сказать, что нет надобности митинговать. Если все начнут выходить на митинги, то инвесторы просто перестанут приезжать в Кыргызстан, а значит, и вкладывать в нашу страну никто не захочет, - сказал он.

В заключение религиозный деятель напомнил про ответственность перед Богом за намеренный вред своей стране.

- Если это месторождение было бы только вредным, то разве Господь дал бы нам его. Если мы подойдем к этой работе с осторожностью и с целью очищения земли, то безусловно это будет богоугодным делом, - добавил он.

Отметим, 29 апреля этого года жители Таш-Мойнокского айыл окмоту в знак протеста против добычи урана планируют выйти на пеший марш от Балыкчи до Бишкека.

Напомним, в Кыргызстане продолжается противостояние вокруг добычи урана на Таш-Булакском урановом месторождении. Многие местные жители выступают против этого проекта, ссылаясь на вред здоровью и отпугивание туристов. Правительство, в свою очередь, создало межведомственную комиссию, в которую помимо представителей госорганов вошли и местные активисты.

Добычу урана в Тонском районе будет производить отечественная компания с иностранным участием ОсОО "Юр Азия в Кыргызстане".