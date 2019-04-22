Объявлен повторный конкурс на проект по реорганизации парка Айтматова

В связи с тем, что конкурс по реорганизации парка Чынгыза Айтматова в Бишкеке жюри признало не состоявшимся, он проводится повторно с 22 апреля по 24 июня текущего года, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Сообщается, что при подведении итогов конкурса из представленных на суд жюри представленных заявок не было концептуально обоснованных работ по реорганизации парка и мест к установке памятника.

При этом ни один из авторов не предложил оригинальное скульптурное решение линии образа Чингиза Айтматова, отражающее масштаб личности писателя.

Решение о проведении повторного конкурса членами жюри принято единогласно.

Основная цель конкурса – реорганизация парка, создание комфортной городской зоны отдыха и определение места к установке памятника Чынгызу Торекуловичу в целях популяризации идей, духовности произведений великого писателя современности.

Призы победителям предоставляются мэрией города Бишкек:

1-е место – 150 000 сомов;

2-е место – 100 000 сомов;

3-е место – 50 000 сомов.

Авторы лучших работ будут награждены памятными дипломами.

Конкурсные проекты должны быть представлены в конкурсную комиссию, не позднее 17:30 24 июня 2019 года в МП "Бишкекглавархитектура" по адресу: г. Бишкек ул. Чокморова №185.

Дополнительная информация по телефонам: 0312 45 68 09, 0705 25 07 73 – Моисеева Юлия Анатольевна.