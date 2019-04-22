В Оше открылась крупнейшая в ЦА хирургическая больница. Фоторепортаж VB.KG

Сегодня в Оше открылась крупнейшая хирургическая больница в Центральной Азии. Медицинское учреждение построено на китайский грант в размере 25 млн 800 тысяч $.

Больница рассчитана на 150 коек, ежедневно может принимать до 200 пациентов. Специализированные отделения - хирургия, травматология, нейротравматология, неврология, кардиология, реанимация.

Примечательно, что Китай не только выделил средство на строительство. Больница оснащена современным оборудованием китайского производства, а отечественные медики и медицинские техники прошли обучение у специалистов из Поднебесной по работе с ним.

На торжественном открытии больницы присутствовал президент Сооронбай Жээнбеков.

Фото и видео - Хулькар Исамова, Ош. Специально для VB.KG