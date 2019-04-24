Новая роль. Несколько фактов о новом президенте Украины

Напомним, 21 апреля, на Украине состоялись выборов президента, в которых уверенную победу одержал известный комик, актер Владимир Зеленский. После обработки 95,06% избирательных бюллетеней у лидера второго тура президентских выборов Зеленского - 73,17% голосов, у пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко - 24,5%. Таковы последние данные Центральной избирательной комиссии Украины.

Официальные итоги выборов, как отметили на пресс-конференции штаба кандидата Зеленского, будут объявлены спустя 10 дней со дня голосования.

Поздравления

Шоумен Владимир Зеленский принимает поздравления от глав зарубежных стран, дипломатов и актеров. В частности, одними из первых его поздравили президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.

Высказался и бывший президент Украины Виктор Янукович. Но в штабе Зеленского резко ответили, что "Лидер голосования не требует поздравлений от беглеца". Политический консультант кандидата заявил, что они обойдутся без поддержки и поздравлений отдельных российских пропагандистов и бывших украинских чиновников.

К слову о России, как пишет РИА Новости, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Соцсетях Владимира Зеленского поздравил, но отметил, "Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть", - написал Медведев.

Внешняя политика

Сам новоизбранный президент Украины заявил, что будет работать над украинско-российскими отношениями "в нормандском формате" и продолжать минский процесс. Он уточнил, что его нужно "перезагрузить", и что команда нового лидера намерена "идти до конца".

По словам Руслана Стефанчука, отвечающего за формирование государственных институтов и идеологию в штабе, направление, связанное с контактами с Россией, для Украины будет приоритетным.

На счет возвращения в состав Украины Крыма Зеленский прямых обещаний не давал. В интервью телеканалу Ictv он признавался, что не знает, как это осуществить, пишут зарубежные СМИ.

Что касается курса страны, то Зеленский признался, что лично хотел бы, чтобы его страна стала членом Евросоюза и НАТО.

Обещания

В предвыборной программе комик Владимир Зеленский обещал лишить депутатов, судей и президента неприкосновенности, ввести в Раде выборы "по открытым спискам", и привести в порядок медицинскую и образовательную системы.

"Слуга народа"

В 2015 году на экранах украинского телеканала вышел сериал "Слуга народа". В нем главную роль сыграл комик Владимир Зеленский. Слоган сериала: История следующего президента. Сюжет разворачивается таким образом, что школьный учитель истории Василий Голобородько (Зеленский) становится президентом после того, как видео, в котором он высказывается о ситуации в стране, стало вирусным. Из-за чего получает поддержку народа и побеждает на выборах с результатом 73 процента. (Совпадение?).

О своем намерении баллотироваться в президенты Украины уже в реальной жизни Зеленский заявил в эфире местного телеканала 31 декабря 2018 года во время новогоднего поздравления.

После чего была создана партия "Слуга народа" и от нее был выдвинут кандидат. Агитация началась с запуска видеоблога "Зе! Президент Слуга народа".

Зеленский также известен ролями в таких фильмах, как "Любовь в большом городе" (1, 2, 3) и "8 первых свиданий".

Немного личной информации

Владимир Зеленский родился в Кривом Роге 25 января 1978 года.

Шоумен женат, у него двое детей – сын и дочь.

В собственности Владимира Зеленского и его жены Елены, согласно поданной декларации, девять квартир, из них две - в Великобритании, также несколько парковочных мест, три машины, земельные участки, наличные деньги и счета в коммерческих банках. К примеру, как пишут украинские СМИ, в банке Латвии артист хранит 417 тыс. долларов, в украинских - 1,18 млн гривен, 16,8 тыс. долларов и 132 евро.

Шоумен профессионально занимался пауэрлифтингом и имеет 1 разряд по тяжелой атлетике.

После окончания школы Владимир пошел учиться на юрфак Криворожского экономического института.

В старших классах он начал серьезно увлекаться КВНом. В 1997 году была создана команда "95-й квартал", в которой Зеленский стал капитаном. "Студия Квартал 95" теперь занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью.

Шоумен, а ныне политик является ко всему прочему владельцем трех российских компаний, производящих кинофильмы и телепроекты - "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

Фото - кадр из сериала "Слуга народа".

А вот, как Зеленский выглядел несколько лет назад на КВНе он изображал Ренату Литвинову.