Маршруточники Токмака обирают школьников

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня хотела поделится с вами наглостью маршрутников Токмака. На днях утром примерно в 7:20 посадили ребенка с Октябрьской улицы (город, не Покровка) на 109 маршрутку. Ребенок доезжает до улицы Панфилова. Водитель наглым образом забирает у ребенка 3 класса 10 сом за проезд и говорит "смотрите новости, оплату подняли с сегодняшнего дня до 10 сомов".

Хочу заметить, что это не первое такое обращение маршрутного такси 109 и 108 нашего маленького города. Мы с детьми очень часто ездим на 109 маршрутке после школы в музыкальную школу и, что самое интересное в школьной форме, и примерно с 12 часов дня до 4 часов. Села я в маршрутку 109, на руках 3-летний ребенок со мной и ребенок 3 класса, которого я везла в музыкальную школу. При выходе я дала 100 сом и сдачи получаю только 80.

На вопрос "почему 20 сом?" водитель отвечает: у вас два ребенка. Ребенок школьник платит за себя 5 сом в школьное время (с 7 до 17 часов???), и один взрослый 10 сом, одного ребенка провозить бесплатно в маршрутке можно до 7 лет.

Так теперь спрашивается, за что платить 20 сом? Мэрия города Токмок, пожалуйста, примите меры по этому поводу. Если ребенок ездит в музыкальную школу, это не значит, что он ездит по своим нуждам. Это тоже своего рода школа, которую он посещает, как и обычную школу с понедельника по пятницу. Но в выходные дни мы, как положено, платим за ребенка 10 сом. Для меня сейчас с двумя детьми каждая копейка дорога. Я одна работаю и стараюсь с достоинством и уважением воспитывать своих детей.

Народную новость прислала Жаныл