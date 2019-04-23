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В Бишкеке пьяный мужчина спрыгнул с 5-го этажа

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- Оксана Гут
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В ночь на 23 апреля мужчина выпрыгнул из окна 5-го этажа жилого дома на пересечении улиц Боконбаева и Ибраимова, сообщают очевидцы.

Ему повезло, он упал на крышу магазина второго этажа. Поэтому по прибытии "Скорой", милиции и МЧС еще был жив. Информацию об этом VB.KG подтвердил заведующий реанимационным отделом Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов. Он сообщил, что мужчину спустили с крыши и госпитализировали в 4-ю горбольницу

- Он жив, но был очень сильно пьян, - сказал Борисов.

Пока неизвестно, что это было - попытка суицида или несчастный случай.

Видео спуска с крыши человека опубликовала на своей странице в Facebook советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова. В комментариях она отметила, что "Скорая" приехала очень быстро – спустя 4 минуты после падения.


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URL: https://www.vb.kg/378002
Теги:
ГУВД, МЧС, скорая помощь, несчастный случай, попытка суицида, Бишкек, Кыргызстан, выпрыгнула из окна в Бишкеке
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