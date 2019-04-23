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Курсант Академии МВД и студент КНУ задержаны за распространение спайса

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- ВБ
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20 апреля 2019 года ГКНБ Кыргызской Республики пресечена преступная деятельность трансграничной наркогруппировки, которая создала устойчивый канал транспортировки и реализации психотропных веществ в странах Центральной Азии.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны распространители на территории Кыргызской Республики курсант 2 курса Академии МВД КР "А.Д.", 2000 г.р., и студент 2 курса КНУ им.Ж.Баласагына "Н.Н.", 1999 г.р.

Так, в ходе личного досмотра у "А.Д." была обнаружена и изъята особо крупная партия психотропного вещества "спайс" общим весом 1 кг 75 гр.

Установлено, что указанное вещество предназначалось для сбыта и употребления среди молодежи мелкими партиями, сумма которого на "черном рынке" составляет около 3 млн сомов.

Материалы в рамках досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.267 ч.3 УК КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации поставки психотропных веществ на территорию КР.

Фото задержания иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/378004
Теги:
Академия МВД, ГКНБ, КНУ, наркотики, студенты, Кыргызстан, наркотрафик
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Комментарии
Рина
23.04.2019, 10:50

Наркотики распространять никакого смысла нет щас. Везде камеры,  везде стукачи, легче пулю в башку себе пустить.

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Читатель
23.04.2019, 11:31

Наверное пора все руководство Академии МВД освободить от должностей. Ни один не соответствует занимаемой должности, кроме одной женщины. Без педагогического стажа, без ученой степени незаконно назначен и работает один там заместителем начальника Академии по учебной работе. И привлечь нужно к ответственности еще того, кто незаконно его назначил туда. Полнейший бардак там

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Нурик
23.04.2019, 11:35

курсант 2 курса Академии МВД КР "А.Д." - вот где начинается оборотни в погонах, а мы думаем откуда в милиции столько уродов.

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Гражданин
23.04.2019, 12:32

Если бы не поймали бы курсанта мвд завтра он надел бы погоны обкурился бы и кого нибудь сбил бы потом вышел бы из за примерения сторон

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Харин
23.04.2019, 13:15

Это не курсант Академии, студент

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Алдияр
23.04.2019, 13:36

Это не спайс, это синтетическое вещество (соль)Альфа ПВП, спайс на фоне этой дряни цветочки. Курсанта пожалели, результат лабороторного иследования, будет показывать вещество МЕТАМФЕТАМИН. 

Очень ужасный наркотик, он забирает всё! Превращает людей в зомби и калечит души юзеров. В россии таких закладчиков по 15 лет сажают и правильно делают! Можете погуглить!

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