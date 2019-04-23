Курсант Академии МВД и студент КНУ задержаны за распространение спайса

20 апреля 2019 года ГКНБ Кыргызской Республики пресечена преступная деятельность трансграничной наркогруппировки, которая создала устойчивый канал транспортировки и реализации психотропных веществ в странах Центральной Азии.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны распространители на территории Кыргызской Республики курсант 2 курса Академии МВД КР "А.Д.", 2000 г.р., и студент 2 курса КНУ им.Ж.Баласагына "Н.Н.", 1999 г.р.

Так, в ходе личного досмотра у "А.Д." была обнаружена и изъята особо крупная партия психотропного вещества "спайс" общим весом 1 кг 75 гр.

Установлено, что указанное вещество предназначалось для сбыта и употребления среди молодежи мелкими партиями, сумма которого на "черном рынке" составляет около 3 млн сомов.

Материалы в рамках досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.267 ч.3 УК КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации поставки психотропных веществ на территорию КР.

Фото задержания иллюстративное