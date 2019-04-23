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Таджикистанец "задержал" 8-летнего мальчика из Кыргызстана за хулиганство

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- Оксана Гут
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Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы 23 апреля на 10.00 часов относительно стабильная и контролируется пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Накануне, 22 апреля, примерно в 20.50 часов неизвестный гражданин Республики Таджикистан незаконно задержал и забрал на территорию анклава "Ворух" (РТ) гражданина Кыргызской Республики мальчика, К.уулу Ш. 01.08.2010 г.р. После передал его сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана.

Отмечается, что таджикистанец проводил очистительные работы ирригационных систем реки Каравшин вблизи от условной линии границы.

Через 30 минут после задержания таджикская сторона передала К.уулу Ш. кыргызской стороне. Как сообщили пограничные представители РТ, гражданин Таджикистана обвинил задержанного мальчика в хулиганстве. Он якобы днем ранее разбил стекло экскаватора, принадлежащего таджикистанцу.

Возмущенные действиями гражданина соседней республики около 50-60 граждан Кыргызстана собрались в центре села Аксай.

В целях урегулирования инцидента на кыргызско-таджикской государственной границе в этот же день состоялась встреча пограничного представителя Кыргызской Республики по Баткенскому участку и пограничного представителя Республики Таджикистан по Исфаринскому участку.

Кроме того состоялся телефонный разговор руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, в котором стороны отметили необходимость сохранения ранее достигнутых соглашений и договорились не применять оружие пограничниками сторон, а также соблюдать режим границы и решать вопросы путем переговоров.

Потому в ходе инцидента 22 апреля и его урегулирования оружие сторонами не применялось.

- В настоящее время движение автомашин на автодороге Исфара-Ворух возобновлено. Скопления людей в приграничных районах не наблюдаются. На приграничных территориях представители пограничных ведомств и органов местного самоуправления, сотрудники правоохранительных органов двух государств проводят разъяснительную работу с местным населением, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/378009
Теги:
граница, закон, несовершеннолетние, приграничные конфликты, Таджикистан, хулиганство, Кыргызстан, Погранслужба
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