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Детские сады будут получать лицензии в режиме онлайн

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- ВБ
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Министерством образования и науки КР разработана система электронного лицензирования, цель которой – исключить контакт заявителя с лицензиаром, что приведет к снижению коррупционного риска.

Система в настоящее время работает в тестовом режиме и прошла апробацию электронного лицензирования организаций высшего профессионального образования. В ближайшее время будет протестирована онлайн регистрация заявок на получение лицензий на частные детские сады.

В дальнейшем планируется апробировать онлайн регистрацию заявок на получение лицензий в среднем профессиональном, школьном и дополнительном образовании.

Кроме того, министерством разработан электронный реестр лицензированных образовательных организаций. Сейчас ведется работа над наполнением базы данных.

Система электронной подачи заявления будет доступна на сайте МОН КР и начнет свою работу с июня 2019 года.

В последующем, с внедрением электронного лицензирования заявитель будет иметь возможность следить за каждым шагом процесса лицензирования образовательной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/378012
Теги:
детский сад, лицензия, школа, Кыргызстан, Министерство образования
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