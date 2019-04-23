Подозреваемый в ограблении банкоматов возил с собой почти 1 млн сомов

Оперативниками Службы криминальной милиции МВД и СКМ УВД Ошской области разоблачена масштабная схема краж денег из банкоматов, сообщает пресс-служба МВД КР.

Не так давно в нескольких регионах республики были зарегистрированы факты масштабных краж денег из банкоматов, принадлежащих крупным отечественным банкам. Такие преступные действия создали угрозу безопасности в банковской сфере, это было посягательством на собственные и привлеченные средства банков. Кражи денежных средств в особо крупных размерах в основном совершались в регионах республики. Первый факт был зарегистрирован в Таласской области. В ночь на 12 декабря 2018 года неизвестные лица проникли в помещение здания айыл окмоту в Таласском районе, где взломав металлические сейфы кабинетов, завладели денежными средствами в размере более чем 31 000 сомов. Злоумышленники также взломав и вскрыв заднюю часть банкомата "Бакай-банк", завладели денежными средствами в размере более чем 801 000 сомов. Общая сумма ущерба составила свыше 833 000 сомов. Данный факт зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Таласского района, было возбуждено уголовное дело по ст.164 ч.2 УК Кыргызской Республики.

Второй взлом банкомата был совершен на территории Жети-Огузского района Иссык-Кульской области. 2 февраля 2019 года в ночное время суток в с.Кызыл-Суу Жети-Огузского района неизвестные лица повредили банкомат "РСК-банк", прикрепленный к стене здания столовой, и пытались похитить его. Нанесенный ущерб оценивается в размере 1 000 000 сомов. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, ОВД Жети-Огузского района начало расследование по ст. 39-200 ч.2 УК Кыргызской Республики.

Примерно через неделю, в ночь на 10 февраля в Араванском районе Ошской области злоумышленники взломали банкомат "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", встроенный в стену кинотеатра и похитили денежные средства в размере более чем 900 300 сомов. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, территориальным ОВД было начато расследование по ст.200 ч.2 (Кража) УК Кыргызской Республики.

3 марта 2019 года примерно в 03 часа ночи в г.Ош неизвестные лица взломали и вскрыли заднюю часть банкомата "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", установленного в здании филармонии и похитили денежные средства в размере более чем 1 500 000 сомов. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, Следственная служба УВД г.Ош начала расследование по ст. 200 ч.2 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В ночь на 12 апреля 2019 года в Нарыне неизвестные лица разбили и взломали банкомат "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", установленный в здании драмтеатра. Грабители похитили денежные средства в размере более чем 2 400 000 сомов. В ту же ночь 12 апреля в городе Нарын злоумышленники взломали банкомат "KICB-банк", откуда были похищены денежные средства в размере более чем 2 350 000 сомов. Указанные факты были зарегистрирован в ЕРПП, территориальным ОВД проводится расследование по ст.200 ч.2 (Кража) УК Кыргызской Республики.

Органами внутренних дел пресечены общественно-опасные действия преступной организованной группы, которые создавали угрозу безопасности финансовым учреждениям. Оперативным службам МВД удалось выйти на след преступной группы, которая причастна ко всем преступлениям, связанным со взломом банкоматов. Только по предварительным данным общий причиненный ущерб составляет более 9 млн сомов. Участники преступной группы состоят из ранее судимых лиц, у них имелось все необходимые инструменты и оборудование для претворения преступных замыслов.

Изъято оборудование российского производства, предназначенное для спецслужб, стоимостью более 280 тысяч рублей, которое было ими заказано и приобретено из России. Кроме того, у них было оборудование кустарного производства.

Накануне сотрудниками 2-го управления СКМ МВД Кыргызской Республики совместно с сотрудниками СКМ УВД Ошской области по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны:

гражданин К.А. 1989 года рождения уроженец Ошской области, проживающий в Аламединском районе Чуйской области, ранее судимый за кражу. В Бишкеке в ходе спецоперации по задержанию при осмотре принадлежащей ему автомашины марки "Mitsubishi Space Star" под водительским сидением был обнаружен тайник, откуда изъяты денежные средства в размере 990 000 сомов.

Второй подозреваемый гр.К.А. 1985 года рождения, уроженец Чуйской области, ранее неоднократно судимый за кражу, угон, похищение и уничтожение документов, штампов, печатей и за иные преступления. Он был задержан в ходе спецоперации в городе Кара-Балта. В момент задержания указанный гражданин передвигался на автомашине марки "Lexus-RX330". Как потом выяснилось, на похищенные деньги он приобрел автомобиль и сделал дома евроремонт.

При проведении обыска по месту проживания подозреваемых обнаружено и изъято различное оборудование и приспособления: комплект ручной универсальный гидравлический, предназначенный для разжима, сдвижения и разрезки металлических предметов; кислородные баллоны; домкрат кустарного производства; приспособления для фиксации отжатых предметов.

Кроме того обнаружены чековые книжки и различные квитанции, а также пневматическое ружье, сотовые телефоны и сумки. Установлена причастность задержанной группы ко всем вышеуказанным фактам преступлений на территории регионов.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников преступления.

Органами внутренних дел по подозрению в совершении преступлений разыскиваются:

Оморбеков Султан Оморбекович 12.04.1991 года рождения, уроженец Жайылского района Чуйской области, ранее неоднократно судимый.

Джапашев Кенжебек Жайлобекович 11.03.1988 года рождения, уроженец Жайылского района Чуйской области,, ранее судимый

Гражданам, владеющим какой-либо информацией об их местонахождении, просим сообщить в СКМ МВД КР по телефонам: 0312 266261 - Дежурная часть СКМ МВД, 0558919199, 0704824880.