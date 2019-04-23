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Милиционеры спасли упавшего в люк щенка

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- Екатерина Улитина
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В Караколе сотрудники милиции спасли упавшего в люк щенка. Девятилетний хозяин пытался достать четвероногого друга сам, когда его заметили милиционеры.

- Участковый уполномоченный милиции Максат Абыкеев и инспектор ИДН ОВД г. Каракола Анвар Рыскулов объезжали свой участок на служебной автомашине передвижного пункта милиции. На пересечении улиц Московской и Токтогула их внимание привлек мальчик, который пытался что-то достать из открытого люка, - сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Поговорив с мальчиком, милиционеры выяснили, что его зовут Нурбол. И во время прогулки его щенок случайно упал в люк.

- Он не мог помочь своему другу, начал плакать. Прохожие тоже не спешили помочь, им не очень хотелось лезть вниз, так как там глубоко и грязно. Не раздумывая, Максат Абыкеев залез в люк, нашел щенка, который прятался среди брошенных старых вещей, - рассказывает Усубакунов.

Нурбол и его спасенный питомец были счастливы встрече. Мальчик поблагодарил милиционеров и ушел домой.


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URL: https://www.vb.kg/378014
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, Добро, Кыргызстан, МВД, УВД
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