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"Травиату" Верди дадут в Театре оперы и балета

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- ВБ
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Подарком для жителей ко Дню города Бишкек станет показ 27 апреля в Кыргызском театре оперы и балета имени А. Малдыбаева шедевра мировой классики, оперы Джузеппе Верди "Травиата", рассказывает руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Сюжет "Травиаты" заимствован из драмы А. Дюма-сына "Дама с камелиями".

Опера была написана в 1853 году и вскоре обрела оглушительный успех, став бессмертным творением ее автора. Ни одной проходной мелодии, ни одного лишнего слова - музыка этой оперы захватывает с первых звуков и становится любовью на всю жизнь. Каждая её нота пронизана чувством и вдохновением создателя. Верди сделал героиней своего произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.

В спектакле примут участие ведущие солисты оперы: Оксана Шутова (Виолетта), Сталбек Жунушалиев (Альфред), лауреат Международного конкурса Орузбек Бакытов (Жермон), Ангелика Федорова (Флора). Дирижер – народный артист КР Жумакадыр Каниметов. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/378017
Теги:
музыка, театр, Бишкек, опера
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