"Атамбаевский" провокатор обвинил атамекеновца в узурпации сцены

Гулжигит Исаков, которого на митинге в поддержку Текебаева и Жапарова назвали "атамбаевским" провокатором, объяснил на своей странице в Facebook, как все было на самом деле.

По его словам, депутаты от "Ата Мекена" узурпировали сцену и грубо нарушили очередь желающих выступить.

- Я пришел, когда там были только сторонники Садыра Жапарова, и подал заявку на выступление. Согласно очереди я должен был выступить сразу после Мелиса Аспекова, но в этот момент прибыли члены "Ата Мекена", которые сразу же заняли всю сцену вплоть до того, что вытеснили модератора. Честно сказать, мне это очень не понравилось. Об этом я и дал понять депутату Каныбеку Иманалиеву, которому я когда-то не дал извратить историю Шабдан баатыра, за что он мне и мстит. Сегодня я ему сказал, что "вы и так выступаете с трибуны Жогорку Кенеша, а теперь здесь забрали микрофон у простых людей и не даете им выступить". В ответ сразу стали кричать, что я "атамбаевский" провокатор и выгнали меня. Если бы сразу дали мне слово, то ничего такого не было бы. Они же просто узурпировали сцену, прогнав ведущего. Ведь надо уважать простых людей, - поведал он свою версию.

Отметим, в ходе сегодняшнего митинга сторонников Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова произошла небольшая потасовка.

Во время выступления депутата от фракции "Ата Мекен" Каныбека Иманалиева один из участников перебил его и выкрикнул ему, что "вы и так говорите об этом в Жогорку Кенеше, здесь же должны выступать простые люди!". В ответ его назвали "атамбаевским" провокатором и попросили милицию задержать этого человека.