Адреса, где в Бишкеке не будет холодной воды

25 апреля 2019 года с 09:00 до 17:00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Западный" будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный улицами: Садыгалиева, Профсоюзная, Фучика и линией железной дороги, в том числе:
- в жилые районы: "Кызыл-Аскер", жилмассив 110 квартала, микрорайон "Достук";
- ЗАО "Шоро";
- ОсОО "Жашылча";
- ОсОО "Нургаз" (Управление сжиженного газа);
- ОсОО "Глобал Групп";
- подразделение Национальной гвардии;
- ЗАО "Алтын Тамыр";
- ОсОО "Кыргызконьягы";
- ОсОО "Тамга-Таш ЛТД";
- ОАО "Транс Союз Азия";
- АООТ "Кыргызмебель";
- на АЗС "Бишкек-Петролиум";
- Спецшколу МВД КР;
- филиал ЦСМ №1 по ул.Сельсоветская;
- Республиканский центр наркологии по ул.Кайназаровой (отделение №2);
- филиал №4 АО "Илбирс";
- ОсОО "Ак Жол" (угольный склад);
- ОАО "Асскон" (Авторемзавод);
- СШ №№15, 49, 50, 54;
- детский сад №159;
- АО "Полибетон";
- ОсОО "БПП Резьби";
- Автоколонна №2901;
- школа-интернат №1;
- Газгородок и его котельную;
- военные городки, воинские части и их котельные по ул.П.Лумумбы;
- районную котельную по пр.Чуй;
- фонд Госматрезервов по ул.Л.Толстого №234;
- ГКНБ по ул.П.Лумумбы;
- Западный РЭС;
- ОАО "Бишкекский Мясокомбинат";
- Кондитерская фабрика;
- Военный комиссариат Ленинского района;
- Гипермаркет "Фрунзе-Плюс".
Мы приносим искренние извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.
Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.