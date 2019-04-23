Адреса, где в Бишкеке не будет холодной воды

25 апреля 2019 года с 09:00 до 17:00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Западный" будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный улицами: Садыгалиева, Профсоюзная, Фучика и линией железной дороги, в том числе:

- в жилые районы: "Кызыл-Аскер", жилмассив 110 квартала, микрорайон "Достук";

- ЗАО "Шоро";

- ОсОО "Жашылча";

- ОсОО "Нургаз" (Управление сжиженного газа);

- ОсОО "Глобал Групп";

- подразделение Национальной гвардии;

- ЗАО "Алтын Тамыр";

- ОсОО "Кыргызконьягы";

- ОсОО "Тамга-Таш ЛТД";

- ОАО "Транс Союз Азия";

- АООТ "Кыргызмебель";

- на АЗС "Бишкек-Петролиум";

- Спецшколу МВД КР;

- филиал ЦСМ №1 по ул.Сельсоветская;

- Республиканский центр наркологии по ул.Кайназаровой (отделение №2);

- филиал №4 АО "Илбирс";

- ОсОО "Ак Жол" (угольный склад);

- ОАО "Асскон" (Авторемзавод);

- СШ №№15, 49, 50, 54;

- детский сад №159;

- АО "Полибетон";

- ОсОО "БПП Резьби";

- Автоколонна №2901;

- школа-интернат №1;

- Газгородок и его котельную;

- военные городки, воинские части и их котельные по ул.П.Лумумбы;

- районную котельную по пр.Чуй;

- фонд Госматрезервов по ул.Л.Толстого №234;

- ГКНБ по ул.П.Лумумбы;

- Западный РЭС;

- ОАО "Бишкекский Мясокомбинат";

- Кондитерская фабрика;

- Военный комиссариат Ленинского района;

- Гипермаркет "Фрунзе-Плюс".

Мы приносим искренние извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.

Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.