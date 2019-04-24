Неизвестные крадут даже приваренные чугунные люки

Один миллион триста тысяч сомов, таков ущерб от кражи чугунных люков и ливнеприёмных решёток за последние полтора месяца, сообщает пресс-служба мэрии.

За это время их было украдено около двухсот штук только на свежеотремонтированных дорогах, дорожные работы на которых проходили по проекту "Развитие улично-дорожной сети". Всего же с прошлой осени число похищенных люков и ЛПР достигло порядка 600 штук.

Как сообщалось ранее, в конце января было проведено обследование всех улиц, отремонтированных в 2017-2018 годах, на тот момент было установлено отсутствие 101 ЛПР.

Управление капитального строительства провело переговоры с подрядчиками, которые согласились установить решетки ещё раз несмотря на то, что украденный люк или ЛПР не является дефектом. На заводе была заказана партия чугунных люков и решеток, их установили, приварив каждую(!!!). Однако после завершения этих работ в разных частях города украдено еще 200 решеток и люков. И все затраты по их восстановлению ложатся уже на городскую казну.

На некоторых улицах подрядчики устанавливали крышки люков и решетки по три, пять и даже шесть раз. Были случаи, когда установленные ЛПР крали буквально через несколько дней. По каждому из этих случаев информация передается в правоохранительные органы, которые проводят следственные мероприятия. Но ни один люк и ни одна решетка до сих пор не найдена. Муниципалитет очень надеется, что правоохранительные органы найдут возможность системной проверки пунктов приема металлолома и найдут воришек.