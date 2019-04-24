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Абылгазиев начал отвечать на вопросы депутатов Жогорку Кенеша

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в парламенте депутаты заслушали отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2018 год. Глава правительства перечислил ряд достижений, которые правительству удалось проделать за этот период.

По его словам, по развитию бизнеса и привлечению инвестиций рейтинг Кыргызстана улучшился на 7 позиций.

- Индекс борьбы с коррупцией улучшился на 3%. В индексе экономической независимости мы занимаем 79-е место. Но индекс инвестиций снизился на 1,3 миллиарда долларов. При этом снижение инвестиций наблюдается не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Для улучшения инвестиционного климата был создан институт бизнес-омбудсмена, а также введен мораторий на проверку бизнес-предприятий. В итоге дефицит бюджета снижен. Доходов из внутренних источников становится больше. Внешней помощи стало меньше, - сказал глава правительства.

Сказал несколько слов премьер-министра и насчет "Безопасного города".

- Благодаря принятию законов этот проект наконец заработал и эта программа охватит всю страну. Число пострадавших сократилось на 44 процента, а нарушение ПДД - на 37 процентов, -добавил он.

Сейчас парламентарии задают премьеру вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/378031
Теги:
инвестиции, парламент, правительство, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
Жика
24.04.2019, 11:38

Реолизовали проект который не смог сделать Атамбаев. Это вызывает радость. 

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