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С ума сошли?! Реакция на предложение "аксакалов" убрать детей с бульвара

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- Екатерина Улитина
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Мэрия Бишкека не собирается сносить детские площадки на бульваре Эркиндик. Об этом VB.KG сообщили в муниципалитете столицы. Более того, как сообщила пресс-секретарь "Тазалыка" Жибек Каракеева, детские площадки улучшат. Об увеличении их количества речь пока не идет.

Отметим, накануне мэрия Бишкека сообщила о прошедшей встрече чиновников с аксакалами. Представители старшего поколения обеспокоены, что дети, гуляя по бульвару, видят как целуются влюбленные. Поэтому аксакалы предложили перенести детские площадки с бульвара в другие места.

- Мы выслушали пожелание пожилых людей и непременно обсудим его, уделив должное внимание. Но в планах мэрии нет демонтажа или переноса детских площадок, прокомментировали в мэрии.

Глава Общественного Фонда "Городские инициативы" Айганыш Дербишева согласна, что на бульваре бывает шумно из-за играющих ребятишек, но это не повод их выгонять, а повод задуматься, как в столице обстоят дела с детскими площадками.

- Мы не можем выгонять детей с бульвара, вместо этого нужно придумать альтернативу для их отдыха и развития. Родители с детьми идут на Дзержинку либо потому что в их дворе или районе нет площадки, или она небезопасна по техническими или экологическим показателям. А здесь родители знают, что их дети не получат солнечный удар, кругом деревья, все качели чистые, отремонтированные и, что важно, бесплатные. Других подобных мест для детей в городе почти нет. Площадки во дворах - не в счет. Там почти всегда закрыты ворота и вход посторонним запрещен, - рассказала в беседе с VB.KG Айганыш Дербишева.

Она считает, что городским властям, действительно, стоит всерьез взяться за решение проблемы детских площадок в городской среде.

- Для детей до 5 лет есть хотя бы бульвар Эркиндик (Дзержинского - ред.). А для детей старшего возраста и подростков вообще ничего нет. Такое впечатление, что в пять лет детство заканчивается, - говорит Айганыш Дербишева.

Бульвар Эркиндик является излюбленным местом для прогулок разных поколений горожан и гостей столицы. Здесь проходят музыкальные вечера и даже небольшие выставки под открытым небом.

Предложение аксакалов перенести детские площадки за пределы Эркиндик вызвало негодование у многих горожан. "Да они с ума сошли?!", - одна из нелестных реакций на их предложение. Имена старцев, к слову, так и остались неназванными.

Фото Жибек Каракеевой.


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URL: https://www.vb.kg/378034
Теги:
благоустройство, дети, Бишкек, Кыргызстан, мэрия, Тазалык
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