Чекисты оцепили центр Бишкека из-за подозрительного предмета

делать нечего было им, решили хоть как то отвлечь себя от преследования полит оппонентов
24 апреля 2019 года в 11.05 в дежурную службу ГУВД г.Бишкек поступил звонок об обнаружении подозрительной сумки на пересечении улиц Тыныстанова и Киевской.
На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР.
Уточняется, что сотрудники службы охраны Министерства экономики вызвали милицию, заметив подозрительную сумку, оставленную на дороге. Информацию VB.KG подтвердили в ГУВД Бишкека.
- Звонок в "102" поступил около 11.10. На место выехали сотрудники милиции. Для дополнительной безопасности периметр здания оцеплен, выясняется содержание сумки, - сообщили в ГУВД Бишкека.
По данным очевидцев, ситуация у здания Министерства экономики на пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова спокойная, оцепления не заметно.