Чекисты оцепили центр Бишкека из-за подозрительного предмета

24 апреля 2019 года в 11.05 в дежурную службу ГУВД г.Бишкек поступил звонок об обнаружении подозрительной сумки на пересечении улиц Тыныстанова и Киевской.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР.

Уточняется, что сотрудники службы охраны Министерства экономики вызвали милицию, заметив подозрительную сумку, оставленную на дороге. Информацию VB.KG подтвердили в ГУВД Бишкека.

- Звонок в "102" поступил около 11.10. На место выехали сотрудники милиции. Для дополнительной безопасности периметр здания оцеплен, выясняется содержание сумки, - сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным очевидцев, ситуация у здания Министерства экономики на пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова спокойная, оцепления не заметно.