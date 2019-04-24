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Чекисты оцепили центр Бишкека из-за подозрительного предмета

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- Екатерина Улитина
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24 апреля 2019 года в 11.05 в дежурную службу ГУВД г.Бишкек поступил звонок об обнаружении подозрительной сумки на пересечении улиц Тыныстанова и Киевской.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР.

Уточняется, что сотрудники службы охраны Министерства экономики вызвали милицию, заметив подозрительную сумку, оставленную на дороге. Информацию VB.KG подтвердили в ГУВД Бишкека.

- Звонок в "102" поступил около 11.10. На место выехали сотрудники милиции. Для дополнительной безопасности периметр здания оцеплен, выясняется содержание сумки, - сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным очевидцев, ситуация у здания Министерства экономики на пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова спокойная, оцепления не заметно.


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URL: https://www.vb.kg/378035
Теги:
бомба, теракт, ГКНБ, ГУВД, МВД
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Комментарии
222
24.04.2019, 12:21

делать нечего было им, решили хоть как то отвлечь себя от преследования полит оппонентов

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