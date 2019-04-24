В Москве кыргызстанец задержан по подозрению в убийстве соотечественника

В Москве Представительством МВД КР в РФ совместно с территориальными ОМВД России раскрыто тяжкое преступление

В конце марта 2019 года в Представительство МВД КР в РФ обратились граждане Кыргызской Республики об оказании содействия в поиске без вести пропавшего родственника, гражданина Р.Ж., 1981 года рождения, уроженца Баткенского района, Баткенской области, который 23 марта 2019 года вышел из дома, расположенного по ул. Верхние Поля, г.Москвы. Как выяснилось,

после этого он не вернулся домой и на звонки не отвечает. Сообщалось также, что мужчина в тот день вышел из дома с друзьями, кроме этого принадлежащая ему автомашина марки "Форд Галакси" желтого цвета исчезла со двора.

Родственники регистрировать заявление по территориальности о факте без вести пропавшего родственника Р.Ж. не захотели и пытались своими силами найти его, так, как он занимался частным извозом (такси) на территории г.Москвы и Московской области.

В начале апреля 2019 года родственники Р.Ж. повторно обратились в Представительство МВД КР в РФ, после чего было организовано препровождение заявление родственников, данный факт зарегистрирован в территориальном подразделении ОМВД России г.Москвы.

При содействии Представительства МВД КР в РФ совместно с территориальными подразделениями были проведены комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению места нахождения без вести пропавшего. В ходе мероприятий близ городского округа Домодедово, Московской области, недалеко от трассы на поле был обнаружен труп

неизвестного мужчины, азиатской внешности, на вид 40 лет, с множественными колото-резанными ранами в области лица, шеи и спины.

По данному факту были назначены судебно-медицинская и другие экспертизы.

Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). В ходе следственных мероприятий при участии Представительства МВД КР в РФ, родственники опознали труп Р.Ж. Он с 23 марта считался как без вести пропавший.

Представительство МВД КР в РФ совместно с территориальными сотрудниками ОМВД и СК России проводили дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному тяжкому преступлению.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Представительством МВД КР в РФ совместно с оперативными сотрудниками территориального ОМВД и СК России по данному факту был установлен и задержан гражданин Кыргызской Республики Т.А., 1993 г.р., уроженец Ноокенского района, Джалал-Абадской области, занимающийся частным извозом (такси) на

территории г.Москвы и Московской области.

В ходе следствия установлена автомашина марки "Форд Галакси" желтого цвета, принадлежавшая убитому гражданину Р.Ж. и приобщена к уголовному делу, назначена судебно-техническая экспертиза.

Как выяснилось, гражданин Т.А., подозреваемый в совершении тяжкого преступления, продал перекупщикам принадлежавшую гр. Р.Ж. автомашину за 200 000 рублей, после чего перекупщики выставили указанный автомобиль на аукцион за 500 000 рублей.

В настоящее время следственным отделом ГСУ СК России по Московской области, гражданин Т.А. привлечен по уголовному делу в качестве обвиняемого и водворен в СИЗО.

На фото подозреваемый и автомашина, принадлежавшая убитому гражданину