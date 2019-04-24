В Чуйской области построят 20 школ

В настоящее время на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) ведется активная подготовка по строительству 20 школ в городе Бишкек и Чуйской области, сообщает пресс-служба правительства.

По данным кабмина, проект "Строительство и эксплуатация 20 школ" предполагает помимо финансирования строительства, содержание зданий, оплата коммунальных услуг и обеспечение безопасности на протяжении всего срока проекта. При этом министерство образования и науки КР будет предоставлять образовательные услуги.

Кроме этого, правительство готовит проект по предоставлению услуг медицинской реабилитации на базе Научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения при Министерстве здравоохранения КР, расположенных в селе Таш-Добо Чуйской области и Детского реабилитационного центра "Ден-Соолук".

Все эти проекты будут реализованы при поддержке Международной финансовой корпорации.

Отметим, в феврале 2019 года был запущен первый проект ГЧП в Центральной Азии "Организация услуг гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад", реализованный немецкой компанией "Fresenius Medical Care". В мае 2019 года будет открыта вторая клиника и диализный центр в Оше.